El Firgong extiende la fiebre del tenis de mesa por Arucas

Una referencia que busca asentar sus bases para seguir creciendo. El tenis de mesa es una disciplina que, en Gran Canaria, no se convirtió en federada hasta finales de los años ochenta. En aquel entonces, un grupo de aficionados se juntaban en el Colegio de Médicos de Las Palmas para desarrollar su talento y, poco a poco, lograron explotar esa destreza, llegando a competir en otras islas. Casi 40 años después de ese origen oficial, en Arucas aún existe la llama por este deporte, ya que hay un club que anhela dar los pasos certeros para transformarse en el punto de encuentro de todos los amantes del ping-pong.

El Firgong, fundado en 2013 por cuatro jugadores procedentes de otras entidades, ha construido un proyecto serio y estable con el que situar el nombre de la Isla dentro del panorama español. Con dos equipos compitiendo en categoría nacional a día de hoy, el femenino en la máxima y el masculino en la segunda división, el objetivo del club, cuya sede se encuentra en la actualidad en Arucas, resulta más que ambicioso: dar cabida a las nuevas generaciones que se están abriendo paso en pleno año 2026 y que tienen por delante, en solo unas semanas, concretamente del 19 al 21 de febrero, en Tarragona, la disputa del Campeonato Estatal, una cita para la que han logrado cerrar cinco billetes, lo que supone una histórica representación para el equipo grancanario.

Gabriel Semidán Guerra, Elliot del Rosario, Carlos Guzmán, Javier González y Lucía Guzmán serán los encargados de llevar el nombre del Firgong a tierras catalanas en unas semanas tras su fantástico desempeño en el Campeonato de Canarias, en las categorías cadete femenina y benjamín, infantil y alevín masculina. Ellos tendrán el honor de ser las caras visibles de una entidad cuya apuesta por el trabajo de cantera es clara, ya que, de las 45 licencias en total con las que cuenta para esta temporada, más del cincuenta por ciento son de categorías de base.

Dar paso a los jóvenes

«Para nosotros es un orgullo y algo muy importante contar con cinco jugadores clasificados para el Estatal, porque nuestra dedicación es la cantera. No solo por el tema de la cantidad (son el club canario con más jugadores clasificados), sino porque la idea es que estos chicos y chicas vayan abriéndose paso para llegar a los primeros equipos; de hecho, si podemos contar con alguno de los jóvenes para los partidos de los mayores, les damos total prioridad para que jueguen y se fogueen. Queremos que ellos sean los que lideren este proyecto», señalaba Yamil Muti, tesorero de la entidad y jugador de tenis de mesa del club.

Dentro de esa idea de ofrecer el relevo a la savia nueva que viene empujando, el club norteño sabe que la participación en el Estatal no va a ser sencilla, ya que la meta que se han puesto para esos tres días de competición es coger experiencia, tal como explicaba Muti: «En este momento estamos en una fase de formación y ya solo el hecho de ir al Campeonato es un reto; nos vamos a encontrar con jugadores de más nivel del que hay ahora mismo en las Islas, un aspecto que es todo un clásico aquí por la insularidad. Aun así, hemos conseguido traer gente de fuera, haciendo convocatorias, y se han quedado impresionados con lo bien que lo hacen nuestros deportistas. Seguro que esta nueva experiencia les ayudará y seguirán creciendo», aclaraba el directivo.

Ética y deportividad

Dentro de ese deseo de continuar con la ampliación del número de fichas, el Firgong mantiene una política en la que trata de ensalzar los valores del tenis de mesa como deporte. Para Yamil Muti, la clave en este aspecto está en el «respeto al contrario. El ping-pong es una disciplina donde la ética y la moral son partes fundamentales; hay que jugar en silencio y no celebrar puntos que consideramos ‘fortuitos’, como cuando la bola toca la red y acaba sumando. Más allá de la técnica y la táctica, se debe mantener una deportividad acorde, a través de la cual se tiene en cuenta también la felicitación al rival si te gana».

No obstante, aunque los valores que enseña el tenis de mesa sean un plus para practicarlo, Muti deja claro que también resulta muy exigente, algo que complica un poco la labor de captación. «La realidad es que es un deporte muy difícil de practicar a conciencia, dado que requiere disciplina y trabajo constante. No es lo mismo jugar por ocio, ya sea en tu garaje o en una mesa que te encuentres por ahí, que dedicarte a ello. Ahí nos parece entretenido, pero lo cierto es que el deporte en sí es otra cosa».

La clave es convertir ese rato de diversión en una actividad real, por lo que intentan reclutar jugadores en «colegios, en torneos amateurs o en campeonatos escolares. Está claro que competimos con otras disciplinas y que el ping-pong hay que jugarlo bajo techo, una cuestión por la que tenemos problemas con las instalaciones, aunque le puedo asegurar que aquel que se engancha de verdad ya no vuelve a hacer otra cosa».

El siguiente nivel

Más allá de lo que supone estar en el Campeonato Estatal, un aspecto que remarca el buen trabajo en esas categorías de base tan vitales, el objetivo del Firgong va más allá. A través de esas nuevas camadas de jugadores y jugadoras, la meta no es otra que llevar a los equipos de máxima categoría al siguiente nivel. «Nuestra intención es subir al equipo masculino a la máxima categoría nacional, mantener otro en la segunda e intentar el ascenso de otro conjunto a Tercera, donde ya tenemos uno, pero buscamos tener otro más. De ese modo, los deportistas jóvenes que tenemos tendrán un objetivo mucho mayor que alcanzar, y eso es una gran motivación. Lo que deseamos es que los más jóvenes suplan a los que somos ya más veteranos y mantengan un nivel alto».

Para ello, se sostienen con todo el apoyo que ofrecen las familias, que hacen un «esfuerzo para poder salir a competir fuera. No tenemos un presupuesto que nos permita darles esa posibilidad, por lo que el aporte de los padres y las madres es muy importante para que los jugadores no dejen de evolucionar, probándose contra los mejores».

Noticias relacionadas

Lo que parece claro es que, en Arucas, la fiebre por disfrutar del tenis de mesa se extiende, con los más pequeños como gasolina. Las semillas que ha ido plantando el Firgong todos estos años empiezan a dar sus frutos y la ambición no cesa. Ahora, buscan a su próxima perla que, quizás, esté en alguno de todos esos niños y niñas que han convertido el ping-pong en su pasión.