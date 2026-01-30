La Lanzarote International Regatta toma el relevo y reúne a la vela canaria e internacional en Marina Rubicón

Tras haber despedido el pasado sábado el Campeonato del Mundo sub-21 de ILCA, la vela de competición regresa casi sin descanso a Marina Rubicón. Desde mañana sábado, día 31, la marina situada al sur de Lanzarote acoge la sexta edición de la Lanzarote International Regatta, un evento ya plenamente consolidado como referencia para los equipos internacionales que eligen la isla como base de entrenamientos de invierno.

El clima, la calidad de los servicios de Marina Rubicón y la variedad de condiciones del campo de regatas han convertido a Lanzarote en un enclave estratégico para la preparación de la vela olímpica, y la Lanzarote International Regatta se ha integrado de forma natural en ese calendario de alto nivel.

La jornada inaugural de hoy viernes estará dedicada a la formalización de inscripciones y a las mediciones de la clase Snipe, que será la primera en entrar en acción durante el fin de semana, con regatas programadas para el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, antes de dar paso a las clases olímpicas.

Snipe y Canarias, una relación histórica

La clase Snipe contará con una destacada participación local, con casi una veintena de embarcaciones procedentes de Canarias y representación de cuatro clubes: Real Club Náutico de Arrecife, Real Club Náutico de Tenerife, CDN Castillo del Águila y Real Club Náutico de Gran Canaria.

Entre los inscritos destaca el campeón de la pasada edición, Gustavo del Castillo (RCN Gran Canaria), que en esta ocasión competirá formando tripulación con su hermano Rafael, en una flota que refleja la fortaleza y tradición de la clase Snipe en el archipiélago.

La vela olímpica entra en escena a partir del lunes

Del lunes 2 al jueves 5 de febrero será el turno de las clases olímpicas ILCA 6, ILCA 7, 49er y 470 Mixto, todas ellas inmersas en un momento clave de su planificación deportiva, tanto de cara al inicio de la temporada como dentro del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Muchos de los equipos participantes repiten presencia tras varias temporadas entrenando en Lanzarote durante el invierno, mientras que otros debutan este año, reforzando el papel de Marina Rubicón como base de entrenamientos de primer nivel.

La clase ILCA 7 será la más numerosa de esta edición, con 25 embarcaciones, en su mayoría regatistas sénior, tras un reciente Mundial centrado en la categoría sub-21. En ILCA 6 destaca la participación de Adriana Castro (RCN Torrevieja), tercera clasificada en la reciente cita intercontinental disputada en este mismo campo de regatas.

En 470 Mixto regresan los vencedores de la pasada edición, los portugueses Diogo Costa y Carolina João, mientras que en 49er la representación española estará liderada por dos equipos de referencia: Conrad Konitzer (CN Arenal) y Antonio Torrado (RCN Torrevieja), junto a los actuales campeones de Europa absolutos, los hermanos gallegos Martín y Jaime Wizner (RCN Vigo).

Un clásico del arranque de la temporada olímpica

El CEO de Marina Rubicón, Rafael Lasso Lorenzo, subraya la evolución de la Lanzarote International Regatta desde sus inicios: "En un principio esta era una regata pensada para los regatistas locales, pero año a año ha ido creciendo hasta llegar a esta sexta edición, y esperamos que siga haciéndolo hasta 2028, que será el próximo año olímpico".

Lasso destaca además la importancia estratégica de la regata: "Tenemos que organizar un evento a la altura de los regatistas que entrenan aquí durante el invierno. Ellos eligen Lanzarote para su preparación y esta regata les sirve para medirse y comprobar su nivel. Para nosotros es también una oportunidad de demostrar no solo las excelentes condiciones de la isla, sino que contamos con profesionales capaces de organizar eventos de alto nivel".

"Empezamos este fin de semana con la clase Snipe, que tiene una flota muy fuerte en Canarias, y el lunes entran en acción las clases olímpicas. Es decir, el fin de semana compiten los regatistas locales y durante la semana lo hará la flota internacional", concluye.

En cuanto a las condiciones previstas, se espera una semana marcada por vientos variados, con especial protagonismo para la jornada del sábado, en la que la clase Snipe podrá competir con vientos de componente norte que prometen ofrecer un gran espectáculo en el campo de regatas.

La Lanzarote International Regatta pondrá el broche final a esta edición el jueves 5 de febrero, tras una intensa semana de competición en aguas de Marina Rubicón.

