La Transgrancanaria cambia su recorrido por cuestiones de seguridad

La carrera de montaña The North Face Transgrancanaria modifica el recorrido de las modalidades Classic, Advanced y Marathon, que se celebrarán entre el 6 y el 8 de marzo, debido a los desprendimientos registrados en la zona de La Manzanilla como consecuencia de las intensas lluvias caídas durante las últimas semanas en la isla. Esta modificación, diseñada en coordinación con el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los corredores y del personal de la prueba.

El nuevo trazado se inicia a partir de Cruz Grande, desde donde los corredores se adentrarán por los senderos del Parque Natural de Pilancones hasta la zona de Los Bailaderos, para posteriormente volver a enlazar con el recorrido original una vez superada La Manzanilla. De esta forma, el avituallamiento previsto en Tunte se trasladará al nuevo trazado, cuya ubicación se dará a conocer en los próximos días. Este nuevo punto de control, en cualquier caso, no contará con asistencia externa.

Asimismo, como medida excepcional, se permitirá avituallamiento externo en Ayagaures solo para Classic y Advanced. Las distancias de las tres modalidades afectadas presentan ligeras variaciones respecto a lo inicialmente previsto. De este modo, la Classic tendrá una distancia de 125 kilómetros, la Advanced de 80 kilómetros y la Marathon de 46 kilómetros. Los recorridos actualizados de cada una de las pruebas ya pueden consultarse en la web oficial del evento: www.transgrancanaria.net.

Las novedades se darán a conocer próximamente

La organización, a través de un comunicado, ruega a los participantes que, durante sus entrenamientos, respeten la señalización y las indicaciones instaladas por el Cabildo de Gran Canaria que prohíben el paso por la zona afectada, apelando a la responsabilidad y la prudencia.

Asimismo, se está trabajando de forma preventiva y en coordinación con el Servicio de Medio Ambiente en la habilitación y el acondicionamiento de otros tramos del recorrido que han registrado desprendimientos de menor entidad, los cuales no afectan al trazado de la prueba.

En los próximos días se dará a conocer la ubicación exacta del nuevo avituallamiento, así como otros detalles técnicos de las pruebas afectadas por esta obligada modificación.