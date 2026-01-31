El campeón del mundo Alessandro Ballan repite en la EPIC Gran Canaria

La prueba ciclodeportiva más popular del sur de Gran Canaria, la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts, regresa a Maspalomas con uno de los grandes nombres del ciclismo mundial en su línea de salida, el campeón del mundo Alessandro Ballan, que repite en esta prueba el 7 y 8 de febrero.

Tras completar el aforo máximo de 500 plazas en cuestión de horas y reuniendo ya a más de 25 nacionalidades, la EPIC toma rumbo a su novena edición con Alessandro Ballan, que se ha enamorado de la prueba tras debutar en 2025.

Esta edición, que se celebrará el 7 y 8 de febrero, está integrada en el calendario internacional UCI y en el circuito mundial Gran Fondo World Tour, superándose con un salto internacional y grandes nombres confirmados.

Ballan, conocido como ‘Bontempino’, empezó a despuntar en 2005, especializándose en clásicas y carreras de un día, con gran rendimiento en pruebas exigentes.

Tiene en su palmarés hasta 12 títulos de campeón en carreras UCI. Su mayor logro llegó en 2008, cuando se proclamó campeón del mundo en ruta en Varese.

Ya en 2007 ganó el Tour de Flandes, uno de los triunfos más prestigiosos de su carrera, siendo uno de los pocos italianos en lograrlo.

Ese mismo año ganó la clasificación general de los Tres Días de De Panne, la Vattenfall Cyclassics de Hamburgo, y el Trofeo Laigueglia.

También sumó victorias en el Giro di Toscana, una etapa en la Vuelta a España 2008, la Vuelta a Polonia 2009 y el Eneco Tour.

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts arranca el sábado 7 de febrero con la primera etapa: 112 kilómetros de paraíso ciclista pensados para poner a prueba a los deportistas.

Esta etapa incluye dos tramos cronometrados decisivos para la clasificación general, que irán ajustando tiempos al título.

El crono 1 es la icónica subida a Ayagaures, 12,3 kilómetros hasta la cima Pedro González, mezcla de paisaje y desafío deportivo.

El crono 2 parte del alto del Salto del Perro, con 29 kilómetros desde Pasito Blanco hasta el alto, exigencia máxima para los ciclistas.

Tras el segundo tramo, la bajada neutralizada hacia Mogán garantiza la seguridad de los participantes.

La segunda etapa, el domingo 8 de febrero, incluye un recorrido de 75 kilómetros y el crono 3 decisivo.

Este exigente crono de 22 kilómetros, con final en Tunte y subida a Tirajana, definirá al vencedor absoluto de la EPIC Gran Canaria 2026.

El ganador y la ganadora de la clasificación general recibirán un trofeo único artesanal, diseñado por el maestro Evaristo.

Una pieza exclusiva en mármol, que convierte el concepto de trofeo deportivo en una auténtica joya artística.

Más que una prueba ciclista, la EPIC Gran Canaria 2026 busca consolidarse como un evento internacional de referencia.

Unificando deporte, territorio y experiencia, ha contado con figuras como Alessandro Ballan, Igor Astarloa o Mario Cipollini.

También han participado creadores de contenido ciclista como Ana González, Juliet Elliot o Martín Mata.

Noticias relacionadas

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts cuenta con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Turismo Islas Canarias y Maspalomas Costa Canaria, entre otros.