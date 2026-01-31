El FC Barcelona ficha a la canaria Carolina Ferrera por tres temporadas, una de las mayores promesas del fútbol español

El Fútbol Club Barcelona ha cerrado el fichaje de la futbolista canaria Carolina Ferrera, una de las centrocampistas con mayor proyección del fútbol nacional, para reforzar su filial femenino.

La jugadora, nacida en 2010, se incorpora al club azulgrana en este mercado de invierno y firma por tres temporadas, en una apuesta estratégica del Barça por captar talento joven.

La operación se ha llevado a cabo tras un proceso de seguimiento deportivo desarrollado por su agencia de representación, Elite FGC Agency, especializada en la detección y proyección de jóvenes futbolistas.

Según explica su agente, Kevin Pérez, "Carolina es un talento identificado a una edad temprana. Su mentalidad y capacidad de crecimiento han sido determinantes".

Creemos que el FC Barcelona es el entorno ideal para que continúe su desarrollo y dé pasos sólidos hacia la élite.

Ferrera es una centrocampista con visión de juego, físico y llegada, un perfil que encaja en el modelo azulgrana.

Formada en el Arucas Club de Fútbol, pasó por el Unión Viera y el CD Tenerife antes de llegar al FC Barcelona.

A nivel internacional, es habitual de las categorías inferiores de la selección española, tras pasar por la sub-15 y consolidarse en la sub-17.

Con la sub-17 disputó el Mundial de Marruecos, participando en los cuatro partidos del torneo, dos de ellos como titular.

Kevin Pérez, de Elite FGC Agency, destaca este fichaje como un mensaje para el fútbol canario: en Canarias hay talento de primer nivel.

El caso de Carolina Ferrera, como el de León Westin (fichado por el Real Madrid Juvenil), demuestra que con trabajo y estructura se puede llegar muy lejos.

Hace menos de un año, Carolina reconocía que soñaba con llegar al FC Barcelona y representar a España con la selección absoluta. Hoy, ese camino ya ha comenzado.