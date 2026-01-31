El Herbania derriba el fortín del Villa Santa Brígida
Julio y Aythami remontan el gol inicial de Israel en propia puerta para los satauteños, que encajan su primera derrota en casa
Acan
El Herbania se convirtió en el primer equipo en llevarse los tres puntos de Los Olivos, donde el Villa Santa Brígida se mantenía invicto hasta el momento (1-2). El cuadro satauteño se adelantaba pronto, pero los de Nauzet Cruz reaccionaron rápido y remontaron a la hora de juego.
Salió más enchufado al partido el conjunto local, que generó las primeras llegadas al área y puso el 1-0 nada más arrancar el choque, gracias a un centro de Juanma desde la izquierda que Israel introdujo en su propia portería.
Poco después, Kai pudo agrandar las diferencias al recoger un servicio desde la derecha y plantarse solo ante Tony, pero su golpeo salió centrado y sin fuerza.
En la acción posterior, a la contra, Airam colgó un balón desde la derecha que se paseó por el área hasta encontrar en el segundo palo a Julio, que solo tuvo que empujar a la red para restablecer la igualada majorera.
A raíz del 1-1, las fuerzas se igualaron. La igualdad continuó en la segunda parte. El local Barcia sacó un disparo desde la frontal que salió lamiendo el poste. En la réplica al contragolpe a la hora de juego, Aythami tuvo mejor fortuna y culminó la remontada del Herbania al golpear de primeras tras un centro raso desde la derecha. Tras el 1-2, el Villa estiró sus líneas, pero se topó con un conjunto majorero bien plantado.
