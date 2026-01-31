Las pioneras estampas de Lucha canaria llegan a los terreros

Fuerteventura es la isla elegida para lanzar el proyecto socio-educativo pionero de la empresa Cromo Base. Con él pretende recuperar la costumbre del intercambio de estampas entre los más jóvenes, como se hacía antaño, pero con una particularidad. Se sustituye como protagonistas a los futbolistas de élite por los luchadores, directivos, mandadores, escudos y fotos de equipo de los seis clubs de Lucha canaria que compiten en la Isla. La iniciativa no solo ciñe a las grandes estrellas de los conjuntos séniors, sino que abarca a todas las categoría de formación.

Hace aproximadamente unos tres años comenzó la aventura de Cromo Base, con Jesús Alonso como CEO de la compañía y Jonay Futre -exjugador profesional de fútbol en el Universidad y en la UD Las Palmas-, como director comercial. La empresa sacó al mercado colecciones de estampas y álbumes en el ámbito del fútbol base, apoyándose en las Federaciones Interinsulares de Las Palmas y Tenerife. También en Aragón funciona desde este año.

El fútbol base, su punto de partida

La buena respuesta que obtuvo la idea en el deporte rey, llevó a la empresa a apostar por la Lucha canaria. Para esta primera temporada, Fuerteventura ha sido la elegida como experiencia piloto, por el fuerte arraigo de este deporte vernáculo en el territorio majorero. «La intención es, a medio plazo, extender el proyecto al resto del Archipiélago», afirma Futre.

«El primer objetivo de este proyecto es conseguir que los niños y niñas intercambien sus estampas, colaborando con los clubs participantes para que estos tengan una ayuda para autofinanciarse, logrando un beneficio con la venta tanto de los álbumes, al precio de nueve euros, y de los sobres de seis cromos cada uno, a 1,50 euros», explica el directivo.

Una caja de sobres con las estampas de los luchadores. / Acfi Press

Respaldo de las instituciones

El primer paso de la empresa para poner en el proyecto en marcha fue presentarlo en la Federación de Lucha Canaria de Fuerteventura y el Cabildo. Un álbum que recogiera a todos los niños y niñas de los clubes y de las escuelas de formación en todas las categorías hasta llegar a los primeros puntales. Los seis cromos que lleva en su interior cada sobre pueden encontrarse directivos, mandadores y deportistas de base y sénior de los seis clubes que conviven en Fuerteventura: Saladar de Jandía (Pájara), Unión Antigua, Maxorata (Tuineje), Unión Tetir (Puerto del Rosario), Rosario y Agrupación Unión Norte (La Oliva).

Desde Cromo Base, a raíz de la presentación del pasado lunes del proyecto en el Cabildo majorero, reconocen la existencia de contactos para extender el proyecto a otras islas a partir de la próxima temporada, por razones de logística. «Nos encargamos de todo, de enviar a los fotógrafos, del diseño de las estampas, de la imprenta...», explica Futre.

Los seis clubes y escuelas de Fuerteventura ya cuentan tanto con los álbumes como con los sobres de cromos para su comercialización, que depende de cada una de las entidades. Estas consiguen un beneficio económico por su venta al contar con exclusividad para comercializarlos.

Los 'Puntales de Oro'

Ejemplo de una estampa de Puntal de Oro. / Acfi Press

Si en la colección de fútbol base los cromos de los jugadores más relevantes protagonizan la estampa conocida como el Balón de Oro. En el caso de la nueva colección de Lucha canaria, «las estampas más codiciadas serán las de el Puntal de Oro», desvela Futre. Estas tienen reservadas un apartado especial de dos páginas dentro del álbum, al ser cromos especiales dorados que pueden aparecer en cualquiera de los sobres de la colección.

La intención es, sobre todo, que los más jóvenes puedan sentirse como los deportistas profesionales y tener su propio cromo y el de sus compañeros, fomentándose que todos completen su álbum intercambiando las estampas repetidos con el resto de los compañeros, tanto de su club como de los equipos a los que se miden durante la temporada. Se trata de una manera de interrelacionarse, conocerse y fomentar la Lucha canaria desde otra óptica.