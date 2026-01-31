El Rocasa Gran Canaria aspira a prolongar su histórica racha en un nuevo derbi canario

El Pabellón Municipal de Titerroy acogerá este domingo un nuevo capítulo del balonmano canario de élite con el enfrentamiento entre el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife y el Rocasa Gran Canaria, correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, en un encuentro que dará comienzo a las 11:00 horas.

Un Rocasa en dinámica positiva

El conjunto teldense afronta la cita en un momento inmejorable, inmerso en la mejor racha de su historia reciente, con diez victorias consecutivas en la competición liguera. La última de ellas llegó el pasado fin de semana en un partido épico ante el Súper Amara Bera Bera, vigente campeón de Liga y de la Copa de la Reina.

Desde la renuncia de Carlos Herrera y el posterior "ascenso" de Dejan Ojeda al banquillo, el Rocasa Gran Canaria ha mantenido intacta su identidad, apostando por un juego reconocible basado en la solidez defensiva, el control de los tiempos del partido y la efectividad en ataque.

El Rocasa Gran Canaria, el equipo con más temporadas consecutivas en la máxima categoría, está liderado esta campaña por jugadoras veteranas como Silvia Navarro, Almudena Rodríguez y Lulu Guerra. La portería se ha convertido en una de las grandes fortalezas, mientras que Larissa Da Silva, con 68 goles, es su máxima anotadora.

El Lanzarote Ciudad de Arrecife, en la cuerda floja

Enfrente estará un Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife que ocupa la zona baja de la clasificación con un punto en dieciséis jornadas. Viene de un partido muy competido ante el AtticGo Elche, donde cayó 23-21 e Irene Sánchez fue designada MVP.

El equipo lanzaroteño cambió de técnico a mitad de temporada, sustituyendo a Alfredo Rodríguez por Carlos Britos. Desde entonces, ha ganado en consistencia, destacando por su defensa intensa y su táctica ofensiva, con Gema Trujillo como su principal referente, autora de 85 goles.

Para este encuentro, el conjunto local no podrá contar con Keyla Hernández, Talita Almeida y Melania Cabrera, esta última operada de una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

Dejan Ojeda: "Queremos aprovechar los tiempos del encuentro"

El técnico del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, destaca la importancia de mantener la concentración y sostener el nivel defensivo para limitar el juego del rival y manejar los tiempos del partido desde la defensa al contraataque.

También advierte que es un "partido trampa" ante un equipo que ha mejorado su rendimiento, por lo que será clave aprovechar los espacios en el lanzamiento exterior y evitar situaciones claras de los extremos del Cicar Lanzarote.

Lulu Guerra: "Queremos seguir disfrutando del camino"

La guardameta Lulu Guerra valoró la victoria ante el Bera Bera como clave para afrontar un calendario exigente, con dos partidos seguidos fuera de casa. Resalta la necesidad de mantener la concentración y trabajar con ambición.

Subraya que fue "uno de los mejores partidos de la temporada", con un ambiente muy especial y el respaldo de la afición, que permitió cerrar el encuentro con gran alegría.

Carlos Britos: "El derbi nos exige máxima concentración para competir"

Carlos Britos, entrenador del Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, reconoce la dificultad del derbi, al enfrentarse a un Rocasa en plena forma y segundo en la clasificación tras ganar al líder. Jugar en Titerroy da un extra de motivación.

Para competir, subraya la necesidad de una defensa sólida, una portería eficaz y minimizar pérdidas para ser más certeros en ataque. Cree que con intensidad y orden, pueden hacer un partido competitivo.

Convocatoria y arbitraje

La convocatoria del Rocasa Gran Canaria incluye a jugadoras clave como Larissa Da Silva, Silvia Navarro, Lulu Guerra y Almudena Rodríguez. El encuentro será dirigido por Raúl Oyarzun y Aritz Zaragueta, del Comité Territorial de Navarra.

Un duelo que promete intensidad y emoción, en una nueva jornada del balonmano femenino de élite.