La superioridad del Arucas, sin premio

Aunque el Arucas se mostró superior a Las Palmas C, solo pudo sumar un punto (1-1). Este empate deja a los norteños con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso en la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF y al filial de la UD al acecho de la zona de promoción de ascenso. El cuadro aruquense, que igualó por medio de Kevin Mendoza el tanto previo de Iker para los amarillos, dominó la posesión de inicio a fin y tuvo más llegadas sobre el marco visitante; sin embargo, su poco acierto en los metros finales impidió la remontada local.

El Arucas asumió el control de la posesión y tuvo más presencia en campo contrario desde el inicio. De esta manera, pasado el primer cuarto de hora, llegó una ocasión clara tras un centro de Emilio desde la izquierda que remató Aníbal en el corazón del área, encontrando la respuesta por bajo de Israel.

Pese al dominio aruquense, la escuadra amarilla inauguraba el marcador en su primera llegada clar.Cerca de la media hora de juego, Iker remató un servicio de Airan desde la línea de fondo por el carril zurdo. Solo cinco minutos después, la presión alta de Fabio provocó una pérdida de balón que Kevin Mendoza aprovechó para restablecer la igualada con un golpeo desde la frontal.

Después del empate, siguió el Arucas llevando la iniciativa con balón y tuvo opciones para remontar antes del descanso. Las más claras fueron de Ale Frieh, con un centro que Rachid casi desvía a su propia meta de no ser por la intervención de Israel, y de Kevin Mendoza, que lanzó una falta que salió rozando el poste.

Iker, al travesaño

Los de Chus Trujillo, tras el descanso, siguieron generando más llegadas que Las Palmas C. Los aruquenses rozaron el gol con los disparos de Ale Frieh y Yadam, que se marcharon por muy poco. Pero la más clara correspondió al filial de la UD; pasada la hora de juego un centro de Airan que Iker cabeceó al travesaño.

Con el paso de los minutos, el conjunto norteño intensificó su dominio y se volcó a por la victoria. Así, Israel tuvo que emplearse para desviar los intentos de Mahy y Adrián Hernández, quien más tarde cabeceó ligeramente alto un saque de córner. Pese a la superioridad del Arucas, Las Palmas C pudo llevarse el triunfo en el descuento tras un mano a mano de Tomás, que superó al portero, pero llegó Arrocha para sacar el balón bajo palos y conservar el 1-1.