El Mensajero golea al Lanzarote para regresar a los puestos de Playoffs (3-0)

El Mensajero vuelve a colarse en la zona de playoff tras golear al Lanzarote (3-0). El duelo estuvo parejo desde el inicio, aunque fue el cuadro palmero el que estuvo más acertado para llevarse al descanso una ventaja que ampliaría en el segundo tiempo, a pesar de la mejoría de un cuadro lanzaroteño, que generó oportunidades para alterar el rumbo del partido, sin éxito en la definición.

El tramo inicial transcurrió con dominio alterno y llegadas en ambos lados del campo. El Lanzarote creó peligro a través de saques de esquina, sin llegar a concretar ocasiones claras, mientras que David Grande tuvo la primera del cuadro palmero tras no conectar por poco un centro de Ale Ojeda.

Ya en el minuto 27, David Grande rompió el marcador inicial aprovechando un servicio de Vianney. Tras ello, el Mensa se mostró algo más cómodo con el balón en su poder y Vianney rozó el segundo al lanzar una falta que detuvo Ruymán. Antes del descanso, fue Ale Ojeda quien estuvo cerca de ampliar diferencias tras rematar un centro de Michael al segundo palo, pero su golpeo lo repelió el poste y con el 1-0 concluyó la primera parte.

David Grande decanta el duelo

El conjunto lanzaroteño trató de dar un paso al frente en la reanudación y dio el primer aviso en el primer minuto de la segunda mitad por medio de Javi Martín, sin éxito en la definición. En la réplica, Leo tampoco estuvo acertado desde el borde del área, aunque las acciones más claras siguieron llegando sobre el marco de Hormiga, quien detuvo los intentos de Edgar y Blas.

A pesar de la mejoría visitante, el segundo gol del partido volvió a caer hacia el bando mensajerista pasada la hora de juego, gracias a una pena máxima provocada por David Grande, al ser derribado por Ruymán, siendo Vianney el encargado del lanzamiento desde los once metros. Cinco minutos después, el máximo goleador de la categoría, David Grande, hizo el 3-0 a pase de Ale Ojeda.

El equipo de Ángel López no bajó los brazos durante la recta final, pese al marcador desfavorable, y tuvo opciones para maquillar el resultado. Las más claras fueron de Machín, primero con un testarazo al que respondió Hormiga, y ya en el tiempo de descuento con un lanzamiento desviado por la madera.