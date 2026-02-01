El Olímpico busca la estabilidad en el banquillo y renueva a su entrenador Juan Diego García una temporada más

Confianza plena. La dirección deportiva del Emalsa Gran Canaria parece haber encontrado el técnico ideal para devolver al conjunto grancanario a la lucha por los títulos. El pasado verano, tras la decisión de no renovar a Fran Carballo tras dos temporadas en el cargo, optó por repatriar desde Italia, la mejor liga de voleibol del planeta, al onubense Juan Diego García, quien ejercía como asistente en el Reale Mutua Fenera Chieri'76, para reconstruir su proyecto y retornar a la lucha por los títulos.

El técnico que llevó al Haris a disputar por primera vez en su historia la fase de grupos de la CEV Champions League, en su primer año en la entidad amarilla consiguió superar por primera vez en la historia del Olímpico la barrera de los octavos de final en una competición continental, jugando los primeros cuartos de final de la Challenge Cup, en la que el equipo cayó derrotado por 0-3 en la ida ante el conjunto italiano del Megabox Group Vallefoglia. El miércoles, en Pesaro, tendrán una oportunidad para voltear la eliminatoria, aunque sus opciones de forzar el set de oro se antojan complicadas.

Primeros brotes verdes

En la Copa de la Reina, el equipo cayó en semifinales ante el Heidelberg Volkswagen, que a la postre fue el subcampeón, al perder en la final contra todo pronóstico ante el Cajasol sevillano.

En cuanto a la competición doméstica, a pesar de llevar un encuentro menos disputado que sus rivales, al no poder viajar este fin de semana el Arenal Emevé por el temporal que azota la península, el crecimiento del equipo a lo largo del curso es evidente. El equipo es quinto, aunque virtualmente puede considerarse como el tercero si suma los tres puntos ante el cuadro lucense en el Arena, que podría disputarse el jueves que viene, a falta de la decisión final de la RFEVB.

Hasta 2027, como mínimo

La confianza en el trabajo del onubense es completa y por ese motivo el primer paso ha sido el de prolongar una temporada más su vinculación como entrenador del conjunto grancanario, independientemente del resultado del equipo en el playoff por el título liguero y en la resolución del choque de vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup. Una apuesta por la estabilidad y por un futuro con un entrenador acostumbrado a obtener siempre grandes resultados.