Pau Capell y Fernanda Maciel, leyendas de The North Face Transgrancanaria, confirman su participación en la próxima edición

The North Face Transgrancanaria se viste de gala para su edición 2026 con el regreso de dos de sus atletas más emblemáticos. Pau Capell, tetracampeón de la Classic y miembro del equipo The North Face, volverá a recorrer los 126 kilómetros desde la Playa de Las Canteras hasta el Parque Sur de Maspalomas la noche del viernes 6 de marzo. Por su parte, Fernanda Maciel, también integrante del equipo The North Face y especialista grancanaria con ocho participaciones en la isla, regresará al emblemático KV El Gigante el miércoles 4 de marzo desde el Valle de Agaete.

Capell: la leyenda catalana busca su quinta corona

Pau Capell es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más brillantes en la historia de The North Face Transgrancanaria. El corredor catalán, con 861 puntos en el ranking ITRA, dominó la Classic durante cuatro ediciones consecutivas entre 2017 y 2020, estableciendo una hegemonía que le convirtió en leyenda de la prueba. Su palmarés en la isla también incluye un tercer puesto en 2016, un subcampeonato en 2022 y la victoria en la Advanced en 2015.

El regreso de Capell cobra especial relevancia en una edición que recupera el emblemático paso por el Roque Nublo y en la que la Classic volverá a formar parte del prestigioso circuito World Trail Majors, consolidando su estatus como una de las pruebas más importantes del calendario internacional.

Un palmarés a la altura de muy pocos

El corredor de The North Face llega a Gran Canaria tras un 2025 de notable nivel. Capell brilló con la victoria en la Maratón de 3 días Trail Ibiza en noviembre, logró el segundo puesto en el Trail 100 Andorra by UTMB y finalizó sexto en la exigente TDS que parte desde Courmayeur.

Su currículo incluye algunos de los triunfos más prestigiosos del trail running mundial. En 2019 protagonizó un año memorable al conquistar el UTMB, además de imponerse en la Patagonia Run y el Mozart 100. También atesora victorias en la TDS (2016), el Eiger Ultra Trail (2018) y se proclamó tres veces campeón consecutivo del Ultra Trail World Tour (2018, 2019 y 2021), uno de los mayores logros que puede alcanzar un corredor de ultras.

Entre sus podios destacados figuran el segundo puesto en la CCC (2018), el The North Face Lavaredo Ultra Trail (2018), el MIUT Madeira Island (2021) y el Salomon Ultra Pirineu 100K (2022).

Maciel: en busca del podio grancanario

Fernanda Maciel personifica la pasión por The North Face Transgrancanaria. La atleta brasileña del equipo The North Face acumula ocho participaciones entre la Classic y el KV El Gigante, consolidándose como una de las corredoras más comprometidas con la isla.

Corredora multidisciplinar, Maciel ha destacado tanto en carreras de montaña como en expediciones en solitario donde ha logrado hitos significativos en distancia y altitud en cimas emblemáticas como el Aconcagua y el Kilimanjaro.

En esta edición, Maciel regresa al KV El Gigante, donde ya fue sexta tanto en 2023 como en 2024. Con esta experiencia acumulada sobre el exigente ascenso al macizo de Tamadaba, la brasileña buscará acercarse aún más al podio o incluso aspirar a la victoria en una de las pruebas de kilómetro vertical más espectaculares del circuito mundial.

Unida a Gran Canaria

Su vínculo con Gran Canaria es especial: debutó en la isla en 2012 conquistando la Classic en su primera participación, un triunfo que marcó el inicio de una larga relación con Transgrancanaria.

El palmarés reciente de Maciel incluye la victoria en el Quito Trail By UTMB - 82K OSO en 2024. Entre sus triunfos históricos destacan el Salomon Cappadocia Ultra-Trail® - 60K (2018), el Penyagolosa Trails HG - CSP (2018) y The North Face Endurance Challenge Ultra Trail Agulhas Negras - 80K (2015).

Sus podios más destacados incluyen dos terceros puestos en la Transgrancanaria Classic (2019 y 2014), dos podios en Le Marathon des Sables (2017 y 2016) y dos subcampeonatos consecutivos en el Ultra Trail del Monte Fuji en Japón (2015 y 2014).

Un cartel histórico

El regreso de Capell y Maciel refuerza un plantel élite que ya contaba con figuras de talla mundial como Ida Nilsson, Abel Carretero, Hannes Namberger, Stephanie Case, Hayden Hawks, Eleanor Davis, Henriette Albon, Jonathan Albon, Tom Evans, Josh Wade, Katharina Hartmuth, Maite Maiora, Martin Kern, Ida-Sophie Hegemann y Canhua Luo, entre otros.