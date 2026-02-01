Rafael Lasso Lorenzo y Alonso Pérez, campeones de la clase Snipe de Vela en la Lanzarote International Regatta

La clase Snipe puso hoy el broche a su participación en la sexta edición de la Lanzarote International Regatta con una segunda y última jornada exigente, condicionada por los roles de viento y que obligó al comité de regatas a realizar ajustes estratégicos para garantizar el desarrollo de la competición.

La actividad comenzó pasadas las 11.00 horas, con una primera salida válida y buenas condiciones iniciales: viento del Norte con una intensidad media de 10 nudos y rachas de 12–13 nudos, en una mañana soleada y con buena temperatura. Sin embargo, a la media de hora de regata se produjo un role (cambio de dirección del viento) de más de 100º acompañado de una importante caída de intensidad, lo que llevó al comité a anular la prueba.

Desplazamiento del campo de regatas

Ante este escenario, el comité decidió desplazar el campo de regatas hacia la zona del faro de Punta Pechiguera, con la mayor parte de la flota a remolque, superando la línea del ferry antes de reiniciar el procedimiento.

Finalmente, la salida de la primera prueba del día y cuarta del campeonato se produjo con viento más estable de una media de 15 nudos y rachas que alcanzaron los 17, las mismas condiciones que en la segunda.

Protagonismo grancanario en la primera manga

En el plano deportivo, la primera manga se resolvió con victoria para los grancanarios Gustavo y Rafael del Castillo, que supieron aprovechar las condiciones de viento ya estable tras el cambio de campo, firmando un parcial clave en la lucha por el podio. Los líderes Rafael Lasso Lorenzo y Alonso Pérez se llevaron la segunda plaza.

La segunda y última manga del día, y definitiva para los Snipe en su segunda Lanzarote International Regatta, fue para el campeón olímpico Fernando León y Antonio Francisco.

Triunfo lanzaroteño

Con estos resultados, y tras cinco pruebas disputadas con un descarte aplicado, la clasificación general definitiva de los Snipe quedó encabezada por los conejeros Rafael Lasso y Alonso Pérez, que se proclamaron campeones de la Lanzarote International Regatta gracias a la solidez mostrada a lo largo de todas las pruebas. La segunda posición fue para Gustavo y Rafael del Castillo, mientras que Fernando de León y Óscar Pattenden completaron el podio final, en una general que reflejó la igualdad y el alto nivel competitivo de la flota.

León, medalla de oro en Atlanta 1996, destacó el valor de la Lanzarote International Regatta y su proyección: “Todo lo que genere vela y ambiente me parece estupendo. Yo he sido olímpico y ver a las clases olímpicas aquí, los barcos y demás, me encanta; creo que puede generar una mayor atracción y eso es muy positivo”.

Y añadió sobre Lanzarote: “Es una isla muy bien cuidada, con naturaleza, buen viento, buen tiempo y, sobre todo, buen rollo”.

Mañana, turno para las clases olímpicas

Concluida la participación de la clase Snipe, la Lanzarote International Regatta continúa a partir de mañana con la entrada en escena de las clases olímpicas, con regatas programadas para ILCA 6, ILCA 7 y 49er, que tomarán el relevo en el campo de regatas de Marina Rubicón.