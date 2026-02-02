El ciclista suizo Nicolas Ginter regresa a la EPIC Gran Canaria como gran favorito tras una temporada de éxitos

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts contará en esta edición 2026 con uno de los nombres más prometedores del pelotón internacional, el ciclista suizo Nicolas Ginter, que vuelve a la prueba con el objetivo claro de culminar la historia que quedó inconclusa el año pasado y luchar por el título absoluto.

Situándose como uno de los favoritos al podio, su regreso no pasa desapercibido después de una temporada de crecimiento, que afianzan el recuerdo de una actuación brillante que le situó a las puertas de la victoria final el pasado año y eleva las expectativas para su "revancha" personal en Gran Canaria.

Ginter fue una de las grandes revelaciones de la pasada edición de la EPIC Gran Canaria. El corredor del Tirol KTM Cycling Team se impuso con autoridad en la primera etapa, un exigente recorrido de costa a cumbre, colocándose líder de la clasificación general con un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 56 segundos. Su rendimiento le permitió marcar diferencias frente a rivales de primer nivel en un podio muy ajustado, pero una caída en la segunda etapa le obligó a abandonar la prueba cuando se encontraba en plena lucha por el título, dejando una sensación de oportunidad perdida que ahora busca transformar en revancha deportiva.

Desde entonces, el ciclista suizo ha continuado su progresión y ha consolidado su nombre en el panorama internacional. Formado en el ciclismo suizo y con una evolución constante en categorías de formación y sub-23, Ginter ha sumado victorias y podios en pruebas nacionales e internacionales, destacando especialmente en recorridos exigentes y en esfuerzos prolongados contra el crono. Su paso al equipo continental Tirol KTM Cycling Team ha supuesto un salto de calidad en su carrera, permitiéndole competir con regularidad al más alto nivel y adquirir experiencia en carreras por etapas, un factor clave para afrontar con garantías la EPIC Gran Canaria.

La combinación de juventud, ambición y experiencia reciente sitúa a Nicolas Ginter como uno de los grandes favoritos al triunfo final. Su capacidad para rendir en la montaña, gestionar esfuerzos y mantener la regularidad en tramos decisivos le convierten en un candidato sólido para dominar la clasificación general en una prueba que no concede margen de error.

Dos etapas, tres cronos

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts dará el pistoletazo de salida el sábado 7 de febrero con una primera etapa de 112 kilómetros que pondrá a prueba a los ciclistas desde el primer día. El recorrido incluirá dos tramos cronometrados clave para la general, con la icónica subida a Ayagaures y un segundo esfuerzo desde el alto del Salto del Perro hasta Pasito Blanco, antes de una bajada neutralizada hacia Mogán para garantizar la seguridad de los participantes.

La competición se decidirá el domingo 8 de febrero en la segunda etapa, de 75 kilómetros, con un exigente tramo cronometrado final de 22 kilómetros con llegada en Tunte, en la subida a Tirajana, donde se conocerá al vencedor absoluto de la edición 2026.

Los ganadores de la clasificación general recibirán un trofeo único, elaborado artesanalmente por el maestro Evaristo, una pieza exclusiva en mármol concebida especialmente para la EPIC Gran Canaria y que simboliza la unión entre deporte, paisaje, encuentro y territorio.

Con la motivación intacta y la experiencia adquirida, Nicolas Ginter vuelve a Gran Canaria decidido a convertir la revancha en victoria y a confirmar su condición de favorito en una de las pruebas más exigentes y espectaculares del calendario.

Ginter es, sin duda, uno de los rivales a batir en esta edición, pero no será el único. La EPIC, por la que han pasado nombres icónicos como Alessandro Ballan, Igor Astarloa, Haimar Zubeldia, Iban Mayo, David López, Mario Cipollini, Claudio Chiapucci, y creadores de contenido como Ana González, Juliet Elliot, Martín Mata o Daniel Sanz, vuelve a ser escenario internacional del ciclismo del mejor nivel.

