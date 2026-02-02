Un derbi canario inédito: el CB Gran Canaria y el CB Canarias se miden en el duelo regional más internacional

Un rara avis ante el vecino. La edición más internacional del derbi canario aterriza en el Arena entre urgencias para unos y la consecución de objetivos para otros. El Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife se verán las caras este miércoles (20.00 horas, Teledeporte) en un envite inédito por el escenario, ya que será la primera vez que los dos representativos del archipiélago en el mundo de la canasta van a enfrentarse bajo el marco de una competición europea. La Basketball Champions League, su formato y el sorteo celebrado durante el pasado verano han propiciado que los claretianos y los aurinegros vayan a vivir un nuevo episodio de su rivalidad que añade, en esta ocasión, un pequeño matiz de estreno; tras los correspondientes partidos de Liga Endesa de cada temporada y el de Copa del Rey de la edición de Badalona en el año 2023, llega el momento de que Europa marque la tendencia.

Lo cierto es que este encuentro acontece en un punto distinto para los dos equipos, tanto en sus dinámicas como en su historial internacional. En cuanto a ese segundo aspecto, es evidente que este careo entre eternos rivales, además de telegrafiar las aspiraciones de ambos esta temporada en la BCL, confrontará también el buen bagaje del que gozan las dos entidades en sus participaciones en torneos continentales, donde los éxitos han sido notorios, sobre todo si se atiende a lo sucedido durante los últimos diez años.

La Euroliga y un título de esplendor

La trayectoria del Granca en Europa es más amplia que la de los tinerfeños. Los amarillos debutaron en competición europea en el curso 2000/01, cuando se enfrentaron al Portugal Telecom en una eliminatoria previa de la ya extinta Copa Korac, en la que cayeron. Con Manolo Hussein como técnico de una plantilla de pioneros, los grancanarios se plantaron en el escenario internacional sin mucha suerte en esa primera toma de contacto que, con el paso de los años, supondría el inicio de una racha envidiable. Desde entonces, se ha convertido en un clásico continental que solo ha faltado a un torneo de estas características en cinco de las últimas 26 campañas, lo que expone a las claras la fantástica línea de resultados y éxitos cosechados a lo largo del siglo XXI.

Dentro de esas 21 aventuras, destaca la de la temporada 2022/23, en la que los claretianos se alzaron con el título de la Eurocup después de doblegar, en la final disputada en el Gran Canaria Arena, al Turk Telekom turco. Además, en esa misma competición, que ha sido en la que más han participado, también se alcanzaron las finales de 2015 y 2025, así como las semifinales de 2016 y 2021.

Por otra parte, el Gran Canaria conoce a la perfección lo que es codearse con los mejores equipos de Europa, ya que en la 2018/19 disputó la Euroliga junto a los gigantes continentales. En aquella ocasión, el desgaste le pasó factura en la Liga Endesa, a pesar de que el papel de los insulares entre tanto gallito en la máxima competición europea resultó más que digno. De hecho, ganaron a clubes de gran pedigrí como el Zalgiris, el Olympiacos, el Armani Milano o el Maccabi de Tel Aviv.

Un bicampeonato con mucho lustre

En cuanto a La Laguna Tenerife, quitando las dos veces que participó en la Copa Korac en su anterior etapa, antes de tener que refundarse, en los cursos 1977/78 y 1987/88, su periplo europeo se reduce a los últimos diez años, donde ha ido construyendo una historia repleta de grandes recuerdos. Los aurinegros han disputado durante diez campañas, de forma ininterrumpida, la Basketball Champions League, un torneo que ganaron en su edición inaugural, la de la temporada 2016/17, cuya Final Four se llevó a cabo en el Santiago Martín, y que reeditaron cinco años más tarde, en la 2021/22, en Bilbao. Asimismo, han sumado dos subcampeonatos más, los de 2019 en Amberes y 2024 en Belgrado, y un bronce en la edición de 2023, celebrada en Málaga.

Gracias a ese fantástico desempeño, se han ganado un cartel de favorito perenne en una BCL que han dominado con puño de hierro desde su fundación, convirtiéndose en un club que ha rendido al máximo nivel en todas sus ediciones. A eso habría que sumar sus tres títulos de Intercontinental, conquistados en las campañas 2017/18, 2019/20 y 2022/23. De esa manera, los aurinegros redondean una rica historia que quieren seguir ampliando este mismo año después de una década gloriosa.

Partido clave para la clasificación

Más allá de esos periplos, el duelo de este miércoles supone una oportunidad para los dos equipos de dar un golpe sobre la mesa en este grupo de la Champions. El Granca necesita una victoria como el comer para intentar enmendar su derrota ante el Trieste y el Tenerife busca ir cerrando su clasificación para los cuartos de final como primero de grupo. Todo ello, después de que los amarillos encontrasen la cura para la psicosis aurinegra en los derbis, pero con la necesidad de volver a ganar un careo regional en casa casi después de cuatro años sin lograrlo.