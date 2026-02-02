Otro episodio violento en el fútbol canario con el Teldecosta como protagonista reincidente

La violencia vuelve a manchar la imagen del fútbol grancanario. De nuevo, con el Teldecosta, equipo de Segunda Regional, como principal protagonista de su tercer altercado de esta índole en un año. Si en febrero de 2025 sus jugadores amenazaron a las tres árbitras del choque que les enfrentaba al Arena Futboltec, que se tuvieron que refugiar en su vestuario ante el temor de ver peligrar su integridad física, y hace apenas unas semanas tuvieron una nueva pelea ante el Valdecasas, en esta ocasión ha sido mediante amenazas hacia el colegiado que arbitró su partido del pasado viernes 30 de enero, correspondiente a la jornada 15 del campeonato, ante el Juan Grande, a domicilio.

De hecho, el propio trencilla tuvo que detener momentáneamente el partido y le solicitó al delegado de campo que llamase a la policía por «la gravedad de las amenazas recibidas y con el objetivo de garantizar la integridad física del equipo arbitral» en el minuto 82, dándolo por suspendido definitivamente al comunicarle las fuerzas del orden que no podían asegurar tanto su seguridad como la de sus asistentes en caso de reanudarse el juego. En ese sentido, el acta del duelo no se escribió hasta el día siguiente del mismo, ya que el árbitro explicó que «debido a un momento de nerviosismo provocado por las múltiples incidencias ocurridas, no pude hacerlo correctamente. La redacto ahora de forma pausada para reflejar los hechos con mayor claridad y precisión».

Expulsiones, insultos y amenazas

Según se recoge en el acta del partido, todo se desató en el tramo final del encuentro, cuando tres jugadores del cuadro teldense fueron expulsados. El primero de ellos, K. S. S., se dirigió al colegiado en los siguientes términos: «Eres un hijo de la gran puta, eres malísimo, no te preocupes, que te voy a esperar fuera; fuera nos vemos, subnormal». Además, mientras abandonaba el terreno de juego tras la expulsión, el jugador se dirigió a uno de los asistentes arbitrales diciendo: «Es que sois muy malos, hijos de la gran puta». A continuación, golpeó el banquillo del delegado de campo. Ya en el vestuario visitante, según comunicación del delegado de campo, propinó varios golpes más. Por otro lado, durante el tiempo de espera a la policía, K. S. S. volvió a amenazar al árbitro: «Me cago en todo, espérense a que les pille fuera de aquí, cabrones, espérense, que de aquí no van a salir».

El segundo futbolista en ver la cartulina roja fue J. R. S., quien se acercó corriendo hacia el trencilla y le propinó un empujón por la espalda. Asimismo, el jugador intentó nuevamente dirigirse al colegiado con el brazo en alto y el puño cerrado, profiriendo las siguientes amenazas: «Te voy a reventar, hijo de puta, te voy a matar, de aquí no sales; no te preocupes, que te voy a ver fuera». Tras ello, varias personas del Teldecosta tuvieron que sujetarle y sacarlo fuera del terreno de juego, ya que se negó a abandonarlo por su propia voluntad.

Por último, G. B. A. vio la cartulina roja por doble amonestación, pero, al recibir esa tarjeta que lo expulsaba del encuentro, intimidó a los tres miembros del trío arbitral: «Esto es fácil, tú y tú y tú se están riendo de mí, les meto una paliza a los tres y me caen cuatro años en la cárcel, salgo y los mato; a sus familias y a ustedes. Yo también tengo problemas como todos, joder».

Todo eso conllevó a que los árbitros no pudiesen acceder al vestuario, ya que K. S. S. y J. R. S. se encontraban en las inmediaciones del mismo, esperándoles.

La FIFLP condena los hechos

Ante este acto de violencia, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas manifiesta que «condena los hechos, sin que en estos momentos resulte prudente realizar cualquier otra manifestación adicional, habida cuenta que los hechos están siendo objeto de instrucción por parte del órgano disciplinario competente. Se espera que en próximas semanas, desde el Comité de Competición y Disciplina, se dicte la correspondiente resolución en la que se acuerden las sanciones que procedan. En cuanto a dicho club y sus últimos incidentes, el Comité ya ha dictado sanciones: sus cuatro próximos encuentros como local los disputará en campo neutral y a puerta cerrada, una multa de 1.200 euros y el club ha sido apercibido de expulsión de la competición con relación a los incidentes en el partido del pasado 17 de enero frente al Valdecasas».