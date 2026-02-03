27 años de fidelidad a Gran Canaria, a golpe de pedal

La fidelidad al destino Gran Canaria vuelve a ponerse de manifiesto, un año más, a golpe de pedal. Por vigésimo séptimo año consecutivo, la isla recibe a un grupo de cicloturistas italianos encabezado por el exseleccionador nacional y excorredor profesional Davide Cassani, junto al campeón del Mundo en Ruta de 2008, Alessandro Ballan.

El grupo, integrado por 56 cicloturistas, fue recibido este martes, 3 de febrero, por el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, en el Faro de Maspalomas, en un acto simbólico en el que se realizó un intercambio de maillots como muestra del vínculo consolidado entre el colectivo y el destino.

Davide Cassani, responsable de la Bike Academy Davide Cassani, destacó una vez más el buen ambiente del grupo y las excelentes condiciones que ofrece el invierno grancanario para la práctica del ciclismo, gracias a su climatología y a una orografía exigente y variada. El grupo permanecerá en la isla durante 15 días, con un programa de rutas que incluye enclaves como el Pico de las Nieves, la Presa de Soria, Fataga, Era del Cardón, Agüimes e Ingenio.

Por su parte, el consejero de Turismo dio la bienvenida al grupo y agradeció la fidelidad mostrada durante casi tres décadas. "Hoy Gran Canaria se ha convertido en una referencia para el cicloturismo, algo que se aprecia a diario en las carreteras de la isla. Este grupo fue pionero en apostar por este producto y su continuidad durante 27 años demuestra el acierto de aquella decisión", señaló Álamo.

Cassani subrayó asimismo los múltiples atractivos que presenta la isla para el entrenamiento ciclista, con condiciones óptimas durante todo el año. En este sentido, destacó la elevada demanda que registra cada temporada entre ciclistas aficionados y profesionales, una popularidad reforzada recientemente por la presencia en la isla de referentes internacionales como Tadej Pogačar. Finalmente, puso en valor el aspecto especialmente "verde" y atractivo que presenta Gran Canaria tras las recientes lluvias.