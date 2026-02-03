Entre Cortijos abre este miércoles, 4 de febrero, las inscripciones para su XV edición

La XV edición de Entre Cortijos, reconocida como "la carrera más rural de Canarias", activará mañana martes 4 de febrero a las 12:00 horas el plazo de inscripciones. Los interesados podrán formalizar su participación únicamente a través del portal oficial www.entrecortijos.com para asegurar su plaza en una de las citas más esperadas del trail running canario, que se celebrará el sábado 11 de abril.

La prueba, que tendrá lugar en el barrio de Montaña Alta en el municipio de Guía de Gran Canaria, ofrecerá tres modalidades para atender a todos los perfiles de corredores: 26, 15 y 7 kilómetros. Se espera congregar a aproximadamente un millar de participantes que disfrutarán de una jornada que combina deporte, tradición y naturaleza a través de los espectaculares paisajes de las medianías del norte de Gran Canaria.

La expectación por participar en Entre Cortijos es máxima. Cabe recordar que, en la pasada edición, las plazas se agotaron en apenas hora y media, lo que confirma la consolidación de esta carrera como un referente imprescindible en el calendario de montaña.

Recorridos por la esencia rural de Gran Canaria

El desafío reina será la distancia de 26 kilómetros (1.670 m de desnivel positivo). Tras partir de Montaña Alta, el trazado se dirigirá hacia Monte Pavón, atravesando los verdes prados donde pasta el ganado que da origen al célebre Queso de Flor de Guía. El recorrido continuará por El Tablado hacia la exigente subida a Cuevas del Caballero, alcanzando el techo de la prueba en Los Moriscos (más de 1.500 metros de altitud). El tramo final llevará a los corredores por Fontanales, Monte Gusano y Marente antes de cruzar la meta.

La modalidad de 15 kilómetros (700 m de desnivel positivo) compartirá itinerario con la distancia larga hasta las proximidades de Pinos de Gáldar, siendo la opción ideal para quienes buscan rapidez y paisajes espectaculares. Por su parte, la distancia de 7 kilómetros (422 m de desnivel positivo) ofrecerá un recorrido explosivo con paso por el barranco de La Virgen y el Risco de los Escobones.

Reconocimiento a los deportistas locales

Entre Cortijos mantendrá el reconocimiento especial a la primera corredora y al primer corredor residentes en el municipio de Guía en cruzar la meta de cada una de las tres distancias, premiando así el talento de los deportistas locales.

Esta decimoquinta edición de Entre Cortijos está promovida por el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria y organizada por Arista Eventos, y cuenta con el patrocinio de Fred. Olsen Express, Aguas de Teror, Pepsi, Provital, Gofio La Piña, Lorenzo González Automoción, Emicela e Inetel.