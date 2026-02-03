Gran Canaria como plataforma internacional
LaLiga FC Futures es un negocio para la Isla y Marruecos lo quiere: 20 millones de retorno y 13 mil millones de visualizaciones
El evento anuncia el impacto de la edición del pasado diciembre, que corre el riesgo de dejar el Estadio de Gran Canaria, y que coronó al Atlético del hijo de Villa
Un impacto de 20,3 millones y 13 mil millones de visualizaciones del torneo de los pequeños en las redes sociales con Gran Canaria como escaparate. El negocio de los negocios funciona, según los datos de la organización, y corre el riesgo de irse a Marruecos.
LaLiga FC Futures, que se disputó el pasado diciembre, por primera ocasión en Las Palmas de Gran Canaria, gozó de un retorno publicitario de 20,4 millones. Este medio ya publicó las estimaciones el pasado lunes 29 de diciembre para este 2025 y la penúltima edición, que se disputó en Maspalomas.
La cita, que coronó al Atlético de Madrid, en el que militaba el hijo de David Villa, pudo ser seguida por los canales GOL, DAZN LALIGA, Movistar LALIGA TV, Vamos, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA+, LALIGA Inside, Teledeporte y RTVE Play para España. A nivel internacional, el canal de LALIGA, así como las cuentas oficiales de LALIGA de YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok lo retransmitieron para todo el planeta.
Así como en Bilibili y Weibo para China. Además, se realza el impacto en redes sociales, que concentran un 54 por ciento del retorno de inversión especialmente en Facebook con un total de 5,6 millones.
En lo referente a televisión, la marca Gran Canaria alcanzó algo más de 47 horas de presencia en antena y en lo referente a las redes sociales, se arroja el dato de 13 mil millones de visualizaciones.
El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES está organizado por la Fundación José Ramón de la Morena y la UD Las Palmas, contando con Lojman Resorts como promotor y con el patrocinio del Cabildo a través de Turismo Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento capitalino a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte y los patrocinadores de LALIGA EA SPORTS FC 26, Puma, Moeve y Solan de Cabras.
