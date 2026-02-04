Entre Cortijos vuela: agota sus 1.000 dorsales en menos de dos horas

La XV edición de Entre Cortijos ha vuelto a confirmar su estatus como una de las carreras de montaña más deseadas de Canarias al agotar sus 1.000 plazas disponibles en menos de dos horas. El proceso, que se inició hoy a las 12:00 horas, ha batido nuevamente todas las expectativas, consolidando el fenómeno "sold out" de esta emblemática prueba.

La carrera, que se celebrará el próximo 11 de abril en Montaña Alta (Guía de Gran Canaria), ofrecerá tres modalidades adaptadas a todos los niveles: la distancia estrella de 26 kilómetros con 1.670 metros de desnivel positivo, la modalidad media de 15 kilómetros con 700 metros de desnivel, y la distancia corta de 7 kilómetros con 422 metros de desnivel positivo.

Como viene siendo tradición, la organización mantendrá el premio especial para la primera corredora y el primer corredor residente en el municipio de Guía que crucen la línea de meta en cada una de las tres distancias (EC26, EC15 y EC7).

El alcalde de Guía de Gran Canaria, Alfredo Gonçalves Ferreira, destacó que "este año hemos vuelto a constatar que Entre Cortijos se ha convertido en un referente del trail canario. Ver cómo en menos de dos horas se completan las inscripciones nos llena de orgullo, aunque somos conscientes de que muchas personas se quedan sin plaza. Nuestra prioridad sigue siendo preservar el entorno natural y garantizar la sostenibilidad de la prueba".

Por su parte, Jazmina Benítez, directora de Entre Cortijos, subrayó que "la respuesta de los corredores año tras año es sencillamente emocionante. Esta carrera ha conseguido conectar el deporte con el territorio de una forma muy especial, atravesando paisajes únicos como Monte Pavón, Los Moriscos o el Risco de los Escobones. Ver cómo se agotan las plazas en tiempo récord nos motiva a seguir trabajando".

Ante la alta demanda, la organización ya ha activado una lista de espera a través de la web oficial www.entrecortijos.com para aquellas personas interesadas en participar en caso de que se liberen plazas por bajas de última hora.

Esta decimoquinta edición de Entre Cortijos está promovida por el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria y organizada por Arista Eventos, y cuenta con el patrocinio de Fred. Olsen Express, Aguas de Teror, Pepsi, Provital, Gofio La Piña, Lorenzo González Automoción, Emicela e Inetel.