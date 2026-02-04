HiperDino presenta la docuserie “Tras la Meta”: Cinco historias de vida de deportistas de élite y su camino al podio a través de los hábitos de vida saludable

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino comienza el mes de febrero impulsando acciones de apoyo al deporte y de promoción de hábitos de vida saludable. Así a la continuidad de apoyo a varios equipos deportivos del Archipiélago ha arrancado 2026, estrenando una nueva serie documental “Tras la Meta”, protagonizada por cinco reconocidos deportistas residentes en el Archipiélago y vinculados al ámbito deportivo de las islas.

La jugadora de voleibol playa, Liliana Fernández; el triatleta paraolímpico, Lionel Morales; el windsurfista, Liam Dunkenberg; la jugadora de fútbol, Noelia Ramos y el surfista, Luis Díaz serán los encargados de protagonizar esta docuserie de cinco capítulos, de ocho minutos de duración cada uno, que se estrenará el próximo sábado 7 de febrero, en la Televisión Autonómica Canaria y a la que se podrá acceder, también, a través de los diferentes canales sociales y de comunicación de HiperDino, entre ellos, youTube.

Con este proyecto visual, realizado en colaboración con la empresa audiovisual Kikazaru, HiperDino “da el pistoletazo de salida a un año 2026, en el que uno de los ejes centrales de nuestra cadena de supermercados será el de promover e impulsar la práctica de hábitos de vida saludables tanto en alimentación como en el ámbito deportivo. Tan importante es la alimentación adecuada y equilibrada como el deporte para la estabilidad de nuestro metabolismo, de nuestro sistema inmunitario y de nuestra salud mental”, ha señalado el director de Marketing y Comunicación, Carlos García.

García ha explicado que “desde HiperDino precisamente para acercar ese modelo de vida saludable a los canarios, hemos querido plasmar la realidad diaria de cinco figuras claves en el ámbito deportivo isleño, para a través de sus historias, de cómo se alimentan, sus rutinas, cómo han alcanzado el estatus físico y mental que tienen hoy día, promover esa concienciación tan necesaria e importante en nuestra sociedad”.

En ese sentido, el director de Marketing y Comunicación de HiperDino recuerda que HiperDino tiene muy claro que tan importante son los hábitos de vida como la calidad de lo que se consume, y por ello ha recordado que “precisamente uno de los principales baluartes de HiperDino ha sido y es el de reforzar, ampliar y mejorar cada día una de las secciones emblema de la cadena, la de frescos, con productos de calidad y con atención personalidad al cliente que es lo que distingue a nuestra cadena de tiendas”.

Cinco trayectorias con un denominador común: la alimentación saludable y el deporte

Liliana Fernández ha cosechado a lo largo de su trayectoria deportiva grandes logros, entre ellos obtuvo tres medallas en el Campeonato Europeo de Vóley Playa entre los años 2012 y 2019. Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano, ocupando el noveno lugar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.Ha ganado seis veces el Campeonato de España, entre 2009 y 2014.

Por su parte, Lionel Valentín Morales González ha sido galardonado por el Gobierno de Canarias con el Premio al Deporte Canario 2024 en la categoría de mejor trayectoria. Desde que en 2015 se proclamara campeón nacional de triatlón y se subiera al podio en varias pruebas de la ITU World Series, su palmarés no ha dejado de crecer. En 2016, en Río de Janeiro, Morales representó a España por primera vez en unos Juegos Paralímpicos. Su séptima plaza le valió para conseguir diploma en la cita brasileña. Con el paso de los años, el currículo de Lionel Morales ha seguido ampliándose progresivamente con una amplísima colección de éxitos tanto a nivel nacional como internacional. En 2023, el atleta lanzaroteño certificó una gran temporada con una nueva lista de éxitos, que le valieron para finalizar el año en la tercera posición de la clasificación mundial: campeón de España de triatlón y duatlón, victoria en las pruebas de la Copa del Mundo, en La Coruña y Málaga, así como varios puestos de mérito en distintas pruebas durante el año a nivel internacional.

En el ámbito marítimo, “Tras la Meta” narrará la historia de vida de dos grandes figuras deportivas: la joven promesa, Liam Dunkerbeck, considerado el mejor rider del mundo en sub-21 y el surfista grancanario, Luis Díaz.

En el caso de Dunkerbeck, 2024 fue un año clave en su trayectoria hacia lo que está por venir, al ganar todas las competiciones en las que ha participado, desde Japón, Chile, las pruebas de las Islas Canarias y Hawaii.

Por su parte, Díaz se proclamó recientemente campeón de la Liga PRO Surfing.es 2025. Entre sus logros destaca que ha sido campeón de la Liga PRO Surfing.es 2025; ganador del US Open of Surfing Junior y ha sido parte de la representación nacional en campeonatos europeos, en donde España ha obtenido resultados destacados.

Otra de las figuras protagonista del serial “Tras la meta”, será la portera del Costa Adeje Tenerife de la Liga F, Noelia Ramos la cual ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la élite del fútbol español, principalmente con el club de Tenerife, siendo testigo y parte importante de su crecimiento en la máxima categoría.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 291 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.