El Molina Sport es recibido en el Ayuntamiento de Las Palmas con honores de campeón

Una comitiva del Molina Sport fue recibido por la alcaldesa, Carolina Darias y por la concejala de Deportes, Carla Campoamor, en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la conquista por parte del conjunto capitalino de su sexta Copa del Rey en las siete últimas ediciones, trofeo que sirve para sacarse la espinita de la última Supercopa de España que se le escapó a los amarillos en la prórroga.

Europa y la Liga, los próximos objetivos

En lo que viene siendo ya una tradición cada año, los jugadores y su presidente, Alejandro Molina, recibieron la calurosa felicitación de Darias y Campoamor, en representación de todos los ciudadanos de Las Palmas, además de desearles toda la suerte del mundo en las dos competiciones que les quedan esta temporada, como son la Liga Europea, en la que se han proclamado el mejor equipo de Europa durante los tres últimos años y en la Liga Élite, en la que en este arranque de la segunda vuelta de la temporada regular, se mantienen como líderes invictos.

No faltó el tradicional selfi de Carla Campoamor como punto final a una visita que permite a los grancanarios recargar sus baterías para lo que resta de curso, reforzados con el apoyo y el cariño de la alcaldesa y de la concejala de Deportes.