HOCKEY LÍNEA
El Molina Sport es recibido en el Ayuntamiento de Las Palmas con honores de campeón
Una comitiva del equipo isleño fue recibida por la alcaldesa, Carolina Darias y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, en las casas consistoriales, con motivo de la conquista de su sexta Copa del Rey
Una comitiva del Molina Sport fue recibido por la alcaldesa, Carolina Darias y por la concejala de Deportes, Carla Campoamor, en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la conquista por parte del conjunto capitalino de su sexta Copa del Rey en las siete últimas ediciones, trofeo que sirve para sacarse la espinita de la última Supercopa de España que se le escapó a los amarillos en la prórroga.
Europa y la Liga, los próximos objetivos
En lo que viene siendo ya una tradición cada año, los jugadores y su presidente, Alejandro Molina, recibieron la calurosa felicitación de Darias y Campoamor, en representación de todos los ciudadanos de Las Palmas, además de desearles toda la suerte del mundo en las dos competiciones que les quedan esta temporada, como son la Liga Europea, en la que se han proclamado el mejor equipo de Europa durante los tres últimos años y en la Liga Élite, en la que en este arranque de la segunda vuelta de la temporada regular, se mantienen como líderes invictos.
No faltó el tradicional selfi de Carla Campoamor como punto final a una visita que permite a los grancanarios recargar sus baterías para lo que resta de curso, reforzados con el apoyo y el cariño de la alcaldesa y de la concejala de Deportes.
- Estos son todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasarán este febrero los cinco puntos limpios móviles
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
- Primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia: la intrahistoria de Carme, una turista que sufrió una picadura en Canarias
- El nuevo jefe de Rescate y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria renuncia el mismo día de su nombramiento
- Detenido tras atrincherarse en una ermita de Las Palmas de Gran Canaria con dos feligresas y agredir a un voluntario que pegaba carteles
- Lo que debes saber en tres minutos sobre la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria