El Rocasa Gran Canaria sella su billete a la Fase Final de la Copa de la Reina ante el Zonzamas Pluscar Lanzarote

La segunda ronda de la XLVII Copa de la Reina dejó este miércoles un intenso derbi canario entre el Zonzamas Plus Car Lanzarote y el Rocasa Gran Canaria, un duelo que terminó certificando la clasificación del conjunto teldense para la Fase Final, que se disputará en el Pabellón de Illumbe (Donosti) del 8 al 10 de mayo.

El choque arrancó con un ritmo alto y mucha igualdad sobre la pista. En la primera mitad, ambos equipos apostaron por defensas intensas y rápidas transiciones ofensivas, intercambiando goles y manteniendo el pulso del partido muy parejo durante buena parte del primer acto. El Rocasa Gran Canaria fue poco a poco encontrando mejores sensaciones, logrando abrir una pequeña brecha en el marcador gracias a su mayor acierto ofensivo y a la aportación de jugadoras como Larissa da Silva, María González y Linnea Sundholm.

A pesar de los intentos del Zonzamas por mantenerse cerca en el marcador, el conjunto dirigido por Dejan Ojeda logró llegar al descanso con una renta favorable de 9-12, tras una primera parte marcada por la intensidad, las alternancias y un tiro a portería vacía que permitió a las lanzaroteñas recortar diferencias en los últimos segundos.

Tras el paso por vestuarios, el Rocasa Gran Canaria salió decidido a sentenciar el encuentro. Un inicio muy sólido de la segunda mitad permitió a las teldenses ampliar rápidamente su ventaja, alcanzando el 9-16 en apenas siete minutos, con un ataque fluido y una defensa ordenada que dificultaba las acciones del conjunto local. La ventaja continuó creciendo hasta el 10-21, momento en el que el Rocasa parecía tener el partido bajo control.

Sin embargo, el Zonzamas Plus Car Lanzarote no bajó los brazos. Aprovechando una exclusión en el conjunto visitante y un pequeño bajón ofensivo del Rocasa, las locales firmaron un notable parcial, liderado por Gleinys Reyes, Nahomi Márquez y Brenda Roger, que les permitió reducir la diferencia hasta el 16-21, obligando a Dejan Ojeda a solicitar tiempo muerto para frenar la reacción lanzaroteña.

Tras la pausa, el Rocasa supo recomponerse. Con mayor calma en la circulación de balón y recuperando la eficacia de cara a portería, las grancanarias volvieron a imponer su experiencia en los minutos finales. Un nuevo impulso ofensivo permitió ampliar de nuevo la renta y gestionar con solvencia el tramo decisivo del encuentro, cerrando el derbi con un definitivo 18-23 que sellaba su clasificación para la fase final del torneo.

Linnea Sundholm y Larissa da Silva fueron las máximas goleadoras del Rocasa Gran Canaria, firmando cinco goles cada una, siendo determinante para sostener al equipo en los instantes de mayor presión y asegurar el billete a Donosti.

Tras este compromiso copero, las jugadoras dirigidas por Dejan Ojeda volverán este sábado a la competición doméstica, donde recibirán al Replasa Beti Onak en el Pabellón Antonio Moreno de Las Remudas, a partir de las 19:30 hora local, en un duelo de máxima exigencia dentro de la Liga Guerreras Iberdrola.

FICHA TÉCNICA

Zonzamas Pluscar Lanzarote 18 (9+9): Valentina Menucci, Marie Louis (1), Brenda Roger (3), Ingrid Roger , Gleinys Reyes (3), Yasmin Fernandes, Paula Fernández (3), Luna Voncina (1), Alicia Robles, Irene Botella, Paula García, Nahomi Márquez (2), Carla Lemes, Claudia Kaulback (2), Daniela Jerónimo (2) y Taty Masseu (1).

Entrenador: Juan Rivera

Rocasa Gran Canaria 23 (12+11): Linnea Sundholm (5), Almudena Rodríguez (1), Martina Lang, Larissa da Silva (5), Lulu Guerra, Mavi de Oliveira, Silvia Navarro, Francieli Söthe (2), Mika Bocchieri, María Zaldúa (4), Yassira Ramírez, Ana Medina, María González (3) y Eider Poles (3).

Entrenador: Dejan Ojeda Franeta

Árbitros: Fernanda "Nandi" Espino (CTA Canarias) y Roland Sánchez (CTA Cataluña)

Excluyeron a:

Zonzamas Pluscar Lanzarote:

Rocasa Gran Canaria: Martina Lang (13:46) y Almudena Rodríguez (53:55)

Descalificaron a:

Zonzamas Pluscar Lanzarote:

Noticias relacionadas

Rocasa Gran Canaria: Mavi de Oliveira