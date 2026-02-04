DOMINÓ
El San Rafael aprovecha el pinchazo de Los Canariones para coliderar la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó
En Segunda, el Arinaga aprovecha los empates de sus perseguidores para afianzar su primera plaza
La decimosexta jornada de la Liga Insular de Dominó trajo consigo el tropiezo del líder, Los Canariones Andamios Padrón, que cedieron un empate en la visita del colista, el Dominantes Los Castillos, lo que fue aprovechado por el San Rafael para imponerse al Santiago Apóstol para coliderar la Primera Categoría con 24 puntos.
Tampoco falló el Teror Pito 4, quien venció por el resultado más abultado de la jornada al Costa Melenara, para terminar a un solo punto de la cabeza en la tercera posición.
Tablas por partida triple en la categoría de plata
En la Segunda Categoría destacó la contundente victoria del líder, el Arinaga Grupo Bolaños (10-2), que sumado al triple empate entre el Juncal Piso Firme - RCV Canteras, Guaxayra Aguax - Faro Dunas y Los Mocanes - San Porruño; les permite despegar en la tabla, aventajando al segundo clasificado –el propio San Porruño–, en tres puntos, a pesar de tener una partida menos disputada.
Por su parte, el Arenales y Juncal Piso Firme se disputan la plaza de colista en la categoría de plata, igualados con nueve puntos.
