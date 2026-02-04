Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El San Rafael aprovecha el pinchazo de Los Canariones para coliderar la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó

En Segunda, el Arinaga aprovecha los empates de sus perseguidores para afianzar su primera plaza

Formación del RCV Canteras, tercer clasificado de la Segunda Categoría.

Formación del RCV Canteras, tercer clasificado de la Segunda Categoría. / LP/DLP

Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

La decimosexta jornada de la Liga Insular de Dominó trajo consigo el tropiezo del líder, Los Canariones Andamios Padrón, que cedieron un empate en la visita del colista, el Dominantes Los Castillos, lo que fue aprovechado por el San Rafael para imponerse al Santiago Apóstol para coliderar la Primera Categoría con 24 puntos.

Tampoco falló el Teror Pito 4, quien venció por el resultado más abultado de la jornada al Costa Melenara, para terminar a un solo punto de la cabeza en la tercera posición.

Tablas por partida triple en la categoría de plata

En la Segunda Categoría destacó la contundente victoria del líder, el Arinaga Grupo Bolaños (10-2), que sumado al triple empate entre el Juncal Piso Firme - RCV Canteras, Guaxayra Aguax - Faro Dunas y Los Mocanes - San Porruño; les permite despegar en la tabla, aventajando al segundo clasificado –el propio San Porruño–, en tres puntos, a pesar de tener una partida menos disputada.

Por su parte, el Arenales y Juncal Piso Firme se disputan la plaza de colista en la categoría de plata, igualados con nueve puntos.

