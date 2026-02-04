El Unión Gáldar y el Castro Morales se juegan en la tercera jornada la segunda plaza en la Primera Categoría de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria

La tercera jornada de la Primera Categoría de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria trae como atractivo principal la disputa por la segunda plaza entre el Unión Gáldar y el Castro Morales. Después de la victoria la pasada semana del Almogarén ante el Unión Gáldar, los del norte de Gran Canaria reciben a un Castro Morales que sumaba sus primeros puntos ante el Castillo. El viernes, a las 21.00 horas, el Municipal de Gáldar vivirá una luchada importante para ir abriendo las primeras distancias entre los dos primeros y los dos siguientes en la clasificación. La fortaleza de los destacados y Alberto Zamora, por el Unión Gáldar, contra la juventud y el buen desempeño de Cristian Santana, entre otros, del Castro Morales.

A la misma hora, pero en Sardina del Sur, un Castillo que todavía no conoce la victoria y que le está costando arrancar en esta temporada, recibe a un Almogarén que ya marcha líder en solitario y sin conocer la derrota en la Copa. Además, Álvaro Déniz llega como máximo tumbador de la categoría, seguido muy de cerca por uno de sus rivales: el puntal C Añaterve Abreu.

El Unión Agüimes busca su segundo título del curso en la Segunda Categoría

Este fin de semana tiene su puesta de largo la Copa en la categoría de plata de la Lucha Canaria de Gran Canaria. Con el Unión Agüimes como vigente campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria, ahora le toca enfrentarse este viernes a las 21.00 horas en El Chiquero ante el Maninidra.

Antes, el jueves a las 21.00 goras en el Cruce de Arinaga, arrancará la primera jornada con la luchada entre el Roque Nublo, que querrá mejorar sus prestaciones vistas en el primer torneo de la temporada y el Santa Rita, subcampeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria.

Se cerrará el viernes a las 21.00 horas en La Gallera con el enfrentamiento entre Guanarteme y Los Guanches, dos equipos que estuvieron peleando por el tercer puesto hasta el último momento.

A la espera de la final entre el Castro Morales y el Unión Sardina en la Tercera Categoria

Nada en juego para la última fecha de la Liga Cabildo de Gran Canaria en la categoría de bronce y con las miras puestas en la final entre el Castro Morales y el Unión Sardina que, además, se enfrentan este jueves a las 21.00 horas en el Municipal de Vecindario. Dos equipos que no querrán mostrar sus cartas para cuando tengan que disputarse el título, aunque querrán marcar territorio desde el primer momento.

Para el viernes a las 21.00 horas en la Montaña de Gáldar, un Ajódar que ha realizado un gran inicio de temporada se verá las caras ante un Unión Doctoral que todavía no ha puntuado. A la misma hora, en el Pedro Cano Clavijo, Tinamar y Vecinos Unidos cerrarán su participación en la Liga Cabildo de Gran Canaria.

Duelos en la parte media dentro de la Liga ABT Canarias juvenil - sénior

El viernes se abre la jornada en la Liga ABT Canarias juvenil-sénior con un Castro Morales, cuarto clasificado con nueve puntos, ante el Roque Nublo, quinto con cuatro puntos, a las 19.00 horas en Lomo Cementerio.

Media hora más tarde en El Chiquero, el Guanarteme, penúltimo con tres puntos, recibe a un Maninidra que, de ganar, podría colocarse líder ante el descanso del Santa Rita.

El sábado, 18.30 horas en el terrero José Manuel Hernández, el Almogarén, sexto con cuatro puntos, luchará ante el colista Ramón Jiménez, todavía sin puntuar.