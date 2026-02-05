Voleibol / CEV Cup
Adiós del Olímpico a su histórico curso europeo
El Emalsa Gran Canaria pierde por 3-1 en Italia ante el Vallefoglia y cae en cuartos, una ronda que no había alcanzado antes en Europa
EFE
El Megabox Volley Vallefoglia cumplió en la vuelta de los cuartos de final de la Copa CEV Challenge y apeó al Emalsa Gran Canaria tras un sólido encuentro que saldó con un 3-1 a su favor (25-20, 25-17 y 14-25 y 30-28) en el Palacampanara de Pesaro. Las isleñas, tras el 0-3 de la ida, no tuvieron nunca opción de dar la sorpresa. Acabó en Italia la mejor actuación continental del Olímpico, que nunca había alcanzado esta ronda.
Las grancanarias arrancaron con buen pie y aguantaron el golpe a golpe inicial con la escuadra local (12-12), hasta que las italianas instalaron un parcial de 3-0 para alcanzar una ventaja de 18-15, un marcador que consiguió acortar el Olímpico (21-20), aunque un nuevo estirón transalpino sentenció el primer set (25-20).
Con problemas en la recepción de las canarias, el Vallefoglia puso la directa en el segundo set para buscar la clasificación a semifinales por la vía rápida, llegando a lograr un parcial de 17-10 en el ecuador de la manga, una distancia que no pudo achicar el cuadro dirigido por Juan Diego García, que cedió por 25-17 y dijo adiós a su sueño europeo en la Copa CEV Challenge.
A pesar del golpe anímico de la eliminación europea, el Emalsa Gran Canaria aprovechó la bajada de tensión del cuadro local e infligió el primer set en contra de las italianas en su feudo en competición europea tras doblegar con superioridad a la unidad B del cuadro de la A1 con un contundente 14-25.
En busca de la épica para forzar la quinta manga, el Emalsa Gran Canaria puso en apuros al Vallefoglia e incluso tuvo dos bolas para adjudicarse el cuarto set (22-24), pero el mayor empaque y las tablas de las transalpinas salieron a relucir y dieron la vuelta al marcador para sellar el triunfo con el 30-28. n
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Detenida una mujer por agredir a su novio tras una discusión en Almatriche
- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas
- Cómo pagar menos en la nueva tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria
- Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública
- Pulso de alto voltaje para Luis García en la UD Las Palmas: el rey quiere recuperar la corona del manicomio
- El Tribunal Supremo lo hace oficial: los trabajadores podrán recuperar los días festivos si caen un sábado con días libres extras en el calendario laboral de Canarias