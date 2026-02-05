Adiós del Olímpico a su histórico curso europeo

El Megabox Volley Vallefoglia cumplió en la vuelta de los cuartos de final de la Copa CEV Challenge y apeó al Emalsa Gran Canaria tras un sólido encuentro que saldó con un 3-1 a su favor (25-20, 25-17 y 14-25 y 30-28) en el Palacampanara de Pesaro. Las isleñas, tras el 0-3 de la ida, no tuvieron nunca opción de dar la sorpresa. Acabó en Italia la mejor actuación continental del Olímpico, que nunca había alcanzado esta ronda.

Las grancanarias arrancaron con buen pie y aguantaron el golpe a golpe inicial con la escuadra local (12-12), hasta que las italianas instalaron un parcial de 3-0 para alcanzar una ventaja de 18-15, un marcador que consiguió acortar el Olímpico (21-20), aunque un nuevo estirón transalpino sentenció el primer set (25-20).

Con problemas en la recepción de las canarias, el Vallefoglia puso la directa en el segundo set para buscar la clasificación a semifinales por la vía rápida, llegando a lograr un parcial de 17-10 en el ecuador de la manga, una distancia que no pudo achicar el cuadro dirigido por Juan Diego García, que cedió por 25-17 y dijo adiós a su sueño europeo en la Copa CEV Challenge.

A pesar del golpe anímico de la eliminación europea, el Emalsa Gran Canaria aprovechó la bajada de tensión del cuadro local e infligió el primer set en contra de las italianas en su feudo en competición europea tras doblegar con superioridad a la unidad B del cuadro de la A1 con un contundente 14-25.

En busca de la épica para forzar la quinta manga, el Emalsa Gran Canaria puso en apuros al Vallefoglia e incluso tuvo dos bolas para adjudicarse el cuarto set (22-24), pero el mayor empaque y las tablas de las transalpinas salieron a relucir y dieron la vuelta al marcador para sellar el triunfo con el 30-28. n