Alessandro Ballan, campeón del mundo de ciclismo en ruta en 2008: «Fui víctima del sistema en una época donde el dopaje era muy habitual»

¿Qué le ha llevado a repetir la experiencia de correr la EPIC Gran Canaria, después de estrenarse el pasado año?

Se trata de una carrera bellísima. Suelo venir cada año a Gran Canaria por trabajo, porque acompaño a un grupo de corredores italianos por distintas rutas por la Isla y que son unos apasionados del ciclismo. Además, me gusta mucho como está organizada la carrera.

¿Qué diferencia a esta prueba de otras carreras similares en las que ha podido participar?

Gran Canaria para mí es uno de los paraísos del ciclismo mundial, porque sus carreteras y paisajes son espectaculares. Destaco sobre todo que su paisaje es muy variado, porque su clima es muy diverso, al norte es muy verde, mientras que en el sur es muy seco. También noto un gran respeto por parte de los conductores cuando se encuentran con los ciclistas, además, no hay tanto tráfico como el que te puedes encontrar en las carreteras italianas.

En 2008 se vistió con el jersey arcoíris que distingue al campeón mundial en ruta en Varese (Italia). ¿Qué supuso para su carrera aquel éxito? ¿Qué pasó por su cabeza cuando se enfundó la prenda?

En 2008 mi rol para la selección italiana era la de trabajar como gregario. Estaba en óptimas condiciones, pero no era uno de los candidatos a ganar el Mundial. Por distintas incidencias durante la carrera tuve la oportunidad de pelear por la victoria. Debo reconocer que fue inesperada para todos, para mí el primero. Hasta que me subí al podio no fui consciente de que era el nuevo campeón mundial y que iba a poder portar durante todo el año ese maillot como el mejor entre todos los ciclistas del mundo.

¿Carreras como esta EPIC Gran Canaria hasta que punto le ayudan a combatir esa necesidad de competir que tiene en su ADN?

Lógicamente el paso de los años ha hecho que mi condición física no sea la misma que cuando era ciclista profesional. Se trata de una gran oportunidad para visitar Gran Canaria y me sirve para tomar una base física para el resto de la temporada y luego correr pruebas como por ejemplo el Giro de Italia para veteranos. En esta ocasión correré con mi hija y la acompañaré hasta la línea de meta.

¿Qué le parece la nueva generación de ciclistas top que dominan el ciclismo actual: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel o Remco Evenepoel?

Estamos viviendo una etapa un poco extraña en el ciclismo actual. Esos cuatro ciclistas que ha nombrado son netamente superiores a todos los demás, son todos muy fuertes. En mi época, por el contrario, existían muchos corredores fuertes, pero no existía esa superioridad tan grande.

¿Qué opinión tiene sobre los disturbios que se produjeron el año pasado durante la Vuelta Ciclista a España con motivo de la participación del equipo Israel Premier Tech? ¿Entiende que se mezcle deporte y política?

Pienso que no se debe de hacer política con el deporte. No entiendo que no se dejase a unos trabajadores como otros cualquiera el poder realizar con normalidad su trabajo y, encima, poner en riesgo su salud. Creo que se trata de una decisión estúpida el protestar de esa manera ante unos corredores que no corren por ninguna idea política, sino solo porque es su trabajo.

¿Entiende la decisión del Cabildo de Gran Canaria de renunciar a que el año que viene la Vuelta llegara a Gran Canaria en principio por este tema?

Es una lástima, porque Gran Canaria es un sitio ideal para correr en bicicleta. Muchos ciclistas eligen esta Isla, como también Palma de Mallorca o incluso Australia como destinos para iniciar sus pretemporadas invernales.

Como buen conocedor de la Isla, ¿qué le parece la Subida al Pico de las Nieves?

La conozco muy bien. Tiene una pendiente muy pronunciada y larga, muy dura, porque arrancas desde prácticamente el nivel del mar hasta alcanzar los 3.000 metros. Es una subida muy difícil, pero que a la vez te da mucha satisfacción completarla, al igual que subir al Roque Nublo o también al Teide en la isla de Tenerife.

¿Cómo le afectó a su vida personal la sanción por dopaje que sufrió en 2014?

Mi caso en particular fue una historia muy larga, pero se resume en que hace 16 años me llegó una notificación por dopaje debido a una terapia experimental a la que me sometí para recuperarme de una lesión, en un momento en el que además no estaba corriendo. Mi caso no fue un problema de doping como tal, pero en aquel momento sí hubo muchos casos y en cierta forma fui una víctima del sistema en una época en la que el doping era muy habitual en el ciclismo. Hoy hay muchísimos controles y esto ha permitido reducir mucho los casos de dopaje en el ciclismo y en otros deportes.