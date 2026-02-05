La española Isabel Hernández, bronce en la Lanzarote International Regatta

La Lanzarote International Regatta puso este jueves el broche final a su sexta edición con la disputa de la jornada decisiva para las clases olímpicas ILCA 6, ILCA 7 y 49er, en el campo de regatas situado frente a Marina Rubicón, al sur de Lanzarote.

En cuatro días de regatas, las clases ILCA 6 e ILCA 7 completaron un total de 12 pruebas, mientras que los 49er alcanzaron las 16 mangas disputadas, navegando en todo tipo de condiciones a lo largo de la semana: desde viento fuerte y ola hasta jornadas de viento medio y ligero. Un escenario completo que premió a los regatistas más sólidos y completos del campeonato y que volvió a demostrar que el campo de regatas de Lanzarote siempre cumple.

Final con viento ligero y alta exigencia táctica

La jornada final se desarrolló con condiciones de viento más ligeras que en días anteriores, pero suficientes para completar todas las pruebas previstas. El viento sopló del Oeste-Suroeste con una intensidad media de 7 a 8 nudos, obligando a los regatistas a extremar la táctica y la regularidad en un último día muy técnico.

Las clases ILCA 6 e ILCA 7 cerraron la competición con una Medal Series compuesta por dos regatas reservadas a las diez primeras clasificadas, mientras que los 49er compitieron en formato de flota tradicional, disputando cuatro pruebas en la jornada final.

Fischer y Péquin repiten victoria en Marina Rubicón

Los franceses Erwan Fischer y Clément Péquin amarraron la victoria final en 49er, subiendo por segunda vez a lo más alto del podio en Marina Rubicón. La primera fue en 2024, cuando las aguas de Lanzarote coronaron a la tripulación gala como campeona del mundo, y la segunda ahora, en 2026, confirmando su idilio con este campo de regatas.

Clément Péquin valoró el triunfo y su regreso a la isla: "Estamos muy contentos de volver a Lanzarote este invierno. Es un lugar fantástico para navegar y poder ganar esta regata aquí es algo muy especial para nosotros".

Su compañero Erwan Fischer destacó la regularidad como clave del éxito: "Hemos intentado ser lo más consistentes posible durante toda la semana. Hemos tenido condiciones muy diferentes: hoy un mar más corto y desordenado, otros días más ola, y también viento medio y ligero para cerrar la regata. Eso hace que esta regata sea muy completa y exigente".

Los españoles Conrad Konitzer (CN Arenal) y Antonio Torrado (RCN Torrevieja), quintos en el Mundial de la clase disputado el pasado mes de octubre, protagonizaron una notable remontada en la jornada final, subiendo tres posiciones hasta cerrar la regata en la octava plaza, tras adjudicarse la victoria en la tercera manga del día.

Konitzer reconocía al finalizar que había sido un campeonato exigente: "Ha sido una regata complicada, con buenas mangas y otras no tanto, pero hemos podido trabajar muy bien los objetivos que nos marcamos antes de venir, y en ese sentido estamos contentos".

Por su parte, Antonio Torrado ya miraba al futuro: "Estamos terminando esta parte de la pretemporada. Hemos echado muchas horas de calidad en Lanzarote, donde nos sentimos como en casa, y afrontamos la temporada con muchas ganas de seguir peleando por estar arriba, que es muy difícil en esta clase".

Sus compañeros en el equipo preolímpico español Martín y Jaime Wizner (RCN Vigo) cerraron el Top 10 final de 49er, despidiéndose de Lanzarote en la décima posición.

Jonker se impone en ILCA 6 con Hernández en el podio

La holandesa Maxime Jonker se proclamó campeona de ILCA 6, tras una semana muy sólida que le permitió imponerse en una flota exigente y técnica.

La ganadora valoró así su triunfo en Lanzarote: "Siempre es bonito ganar, especialmente en una semana con condiciones tan variadas y con regatistas de gran nivel. Lanzarote es un lugar perfecto para navegar y entrenar, y poder competir aquí hace que este triunfo sea aún más especial".

La belga Emma Plasschaert conservó la plata mientras Isabel Hernández (RCN Gran Canaria) firmó un excelente tercer puesto final, subiendo al podio tras un último día brillante, con un quinto y un tercero, despidiéndose de la Lanzarote International Regatta con el bronce.

El balance del equipo español fue muy positivo, con cuatro regatistas en el Top 10: Lara Himmes (RCR Alicante) fue octava, Irene de Tomás (RCN Valencia), novena y Marina Serrano (CN Santa Pola) terminó décima.

Jurisic domina ILCA 7 tras una semana completa

El croata Filip Jurisic se proclamó campeón de ILCA 7 tras una semana muy regular, dominando la clasificación desde las primeras jornadas y adaptándose con solvencia a todas las condiciones. Completaron el podio el alemán Nik Aaron Willim y el húngaro Jonatan Vadnai.

Tras la regata, Jurisic declaró: "Ha sido una semana muy exigente, con viento fuerte y muy roleado al inicio y condiciones más ligeras y estables al final. Hemos navegado en todo tipo de situaciones y creo que he rendido bien en todas, que era mi objetivo. El nuevo formato de la Medal ha sido una muy buena experiencia y un buen entrenamiento. Solo puedo estar contento".

La Lanzarote International Regatta ha sido organizada por Marina Rubicón y con el patrocinio de Turismo Lanzarote a través de su producto turístico deportivo "Lanzarote Sports Destination", Cabildo de Lanzarote a través del Servicio Insular de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza; y la colaboración, entre otros, de la Federación Canaria de Vela, las federaciones de Vela Latina y DinghyCoach.

Top 3 49er. Lanzarote International Regatta.

1. Fischer/Pequin (FRA), 2+11+6+13+2+1+(UFD)+1+5+7+1+11+8+1+13+17=99 puntos

2. Rual/Amoros (FRA),12+10+9+2+(18)+6+2+5+11+9+9+17+3+2+4+10=111 puntos

3. Schultheis/Rieger (GER), 1+(18)+5+15+1+9+7+7+4+8+17+8+11+10+8+5=116 puntos

Top 3 ILCA 7. Lanzarote International Regatta.

1. Filip Jurisic (CRO), 61 puntos

2. Nik Aaron Willim (GER), 70 puntos

3. Jonatan Vadnai (HUN), 72 puntos

Top 3 ILCA 6. Lanzarote International Regatta.

1. Maxime Jonker (NED), 18 puntos

2. Emma Plasschaert (BEL), 27 puntos

3. Isabel Hernández (ESP), 44 puntos