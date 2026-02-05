El futuro del triatlón mundial se dibuja en Anfi

El devenir del triatlón mundial se dibuja esta semana en Anfi Tauro, al convertirse estos días en el epicentro deportivo internacional. Los principales directores de carrera de Challenge Family se dan cita en una reunión estratégica en la que se diseña el futuro de más de 35 competiciones en 27 países. Esta organización internacional de triatlón agrupa y gestiona un circuito global de pruebas de media y larga distancia, además de otros formatos, con presencia en todo el mundo.

Este encuentro internacional reúne en Gran Canaria a los responsables de algunas de las pruebas de triatlón más importantes del mundo con un objetivo común: intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y planificar la próxima temporada del calendario Challenge Family. Un espacio de trabajo y reflexión donde se analizan recorridos, logística, sostenibilidad, innovación y la evolución del triatlón a nivel global.

La elección de Anfi Tauro como sede no es casual. El enclave alberga una de las pruebas más emblemáticas del circuito, el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, lo que permite que los directores de carrera no solo trabajen en el diseño del futuro del triatlón, sino que lo hagan desde dentro de una de las sedes protagonistas del calendario. "Volvemos a albergar, por segundo año consecutivo, la reunión anual del Challenge Family con mucha ilusión, lo que refrenda nuestro posicionamiento deportivo", señala José Luis Trujillo, director general del Grupo Anfi. De hecho, la firma turística ha creado una división especializada en atender las necesidades de los deportistas de todas las disciplinas y sus familias.

Durante estas jornadas, los participantes tienen la oportunidad de vivir en primera persona la carrera que organiza Anfi, recorrer sus circuitos, conocer sus instalaciones y contemplar in situ el entorno en el que se desarrolla la prueba. Una experiencia directa que aporta un valor añadido al encuentro y refuerza la conexión con la realidad del evento.

De esta forma, Anfi se consolida como un lugar clave para el triatlón internacional, un espacio donde se toman decisiones que marcarán el rumbo de competiciones en todo el mundo y donde el triatlón no solo se planifica, sino que se siente, se observa y se vive.