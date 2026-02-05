La novena EPIC Gran Canaria roza los 700 participantes provenientes de 28 países diferentes

La EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts afronta en 2026 una edición de récord, la novena, que crece en participación hasta rozar los 700 participantes -680 ciclistas- de 28 nacionalidades, en una cita que llega este 7 y 8 de febrero cargada de novedades. Esto supone un gran salto de nivel desde los 500 ciclistas de 23 países de la edición pasada, con un 36% más de participación.

La carrera cicloturista más popular del sur de Gran Canaria refuerza su posición en el calendario deportivo asumiendo nuevos retos que marcan un punto de inflexión a la vez que mantiene su reconocimiento como una de las grandes citas del ciclismo amateur de alto nivel, al formar parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y del prestigioso Gran Fondo World Tour, un aval que la sitúa entre las pruebas cicloturistas más relevantes del mundo.

Cambios en el recorrido y un pelotón con grandes ilustres del ciclismo

Esta novena edición llega con novedades en su recorrido, cambios que permitirán a los participantes rodar por tramos que discurren junto al mar, incorporando el paisaje costero al tradicional trazado de montaña de la prueba. Este nuevo enfoque aporta un carácter diferente a la EPIC 2026, que en su primera etapa regresará al hotel RIU Palace por la GC-500 con una crono que parte de la zona conocida como el alto del Salto del Perro con 29 kilómetros desde Pasito Blanco hasta el alto y con bajada neutralizada hacia Mogán por el dorsal costero.

La EPIC Gran Canaria trasciende lo estrictamente competitivo, consolidándose como punto de encuentro entre la élite actual del ciclismo y grandes referentes históricos de este deporte. En la edición 2026 destaca la presencia confirmada del ciclista suizo Nikolas Ginter, uno de los grandes favoritos, así como la participación del exciclista profesional Haimar Zubeldia, Alessandro Ballan o Massimo Stefani. Junto a ellos, la EPIC ha contado en ediciones anteriores con nombres ilustres como Mario Cipollini, Abraham Olano, Claudio Chiappucci, Iban Mayo o Javier Guillén, conformando un legado deportivo que refuerza el prestigio del evento.

Durante ese fin de semana, Gran Canaria se convierte en el epicentro del ciclismo internacional, reuniendo a ciclistas de alto nivel, excampeones, aficionados/as experimentados y personalidades del mundo del deporte. La EPIC utiliza en exclusiva algunas de las rutas ciclistas más emblemáticas y demandadas de la isla, lo que contribuye a posicionar a Gran Canaria como un destino de referencia a nivel mundial para la práctica del ciclismo en carretera.

Mañana viernes, ‘social ride’; el sábado, la primera etapa y el domingo, la subida final decisiva

La actividad de la EPIC Gran Canaria 2026 comenzará mañana viernes con la llegada de los participantes, la recogida de dorsales y una jornada de bienvenida que incluirá una salida social y los primeros actos oficiales, concebidos como un espacio de convivencia entre ciclistas, organización e invitados/as.

El sábado se celebrará la primera etapa competitiva, un recorrido exigente que combinará tramos cronometrados de montaña con sectores estratégicos decisivos para la clasificación general, en una jornada que marcará las primeras diferencias entre los favoritos.

La prueba se cerrará el domingo con la segunda etapa, que incluirá el trazado renovado con sectores junto al mar antes de afrontar la subida final decisiva. La llegada a meta dará paso a la ceremonia de entrega de premios y al cierre oficial de un fin de semana en el que Gran Canaria volverá a proyectarse como uno de los grandes escenarios del ciclismo internacional con una gran fiesta que ya es seña de identidad del evento.

"Creciendo y con nuevos retos"

Yojanán Reyes, organizador del evento, ha celebrado la llegada de una nueva edición, con la que el evento ya se acerca a su décimo aniversario “creciendo y con nuevos retos”, además de novedades y la incorporación de Mogán. El comisario de la Gran Fondo World Tour, Daniel Buyo, ha destacado la importancia del evento para posicionar el destino, con una prueba que tiene un gran retorno y que permite promocionar Gran Canaria a nivel internacional a través del ciclismo.

Vinculado desde la primera edición, Maurice Damen, director de ventas de Canarias y Madeira de RIU Hotels, ha celebrado que la EPIC Gran Canaria “sigue cada año superándose, este año con más participantes, nacionalidades y en organización”, que permiten que este fin de semana “podamos disfrutar del ciclismo y de la Isla, que está en su mejor momento”.

Esta es la idea que ha destacado Carlos Álamo, consejero y presidente de Turismo Gran Canaria, que ha puesto en valor que la EPIC Gran Canaria “sigue creciendo año tras año creciendo con pasos pequeños pero firmes” ayudando en “visibilizar la isla como un lugar magnífico para el deporte todo el año especialmente en el ciclismo de invierno”. Así lo ha subrayado el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, que ha hecho énfasis en el “escenario natural” del municipio, que lo hace destino “competitivo los 365 días del año”. El concejal de Deportes de Mogán, Luis Becerra, ha hecho hincapié en que rodar en carretera, seca, segura, y todo el año es una mezcla de elementos en lo que la isla de Gran Canaria es única, ofreciendo garantías en un deporte que potencia nuestro destino como un gimnasio al aire libre”.

Enamorados de la Isla

Los ciclistas profesionales Alessandro Ballan y Haimar Zubeldia y la deportista y creadora de contenido Ana González, han coincidido en la belleza de la Isla, de la que se “enamoraron” hace años y a la que regresan en una cita que ya es “tradición” en su calendario anual.