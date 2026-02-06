Dani Sarmiento, leyenda del balonmano canario y de los Hispanos: "Jugar en el Barça supuso un antes y un después en mi carrera, me enseñó lo que es la exigencia máxima"

¿Qué importancia tiene para la Isla y para el balonmano canario que se dispute en el Pabellón Rita Hernández de Telde, la Copa de España?

La Copa de España es lo que anteriormente se conocía como Copa ASOBAL, es el mismo formato, aunque han cambiado las fechas para aliviar un poco del calendario. Para todos los amantes del balonmano en la Isla es una gran oportunidad para poder acercarnos a Telde para poder ver equipos de este nivel. Hace muchos años desde la última vez que se pudo ver en la Isla a equipos de este nivel. Por un lado, estoy contento de que se celebre aquí en Gran Canaria, pero, por otro lado, estoy algo fastidiado porque no tuve la oportunidad cuando jugaba de poder venir aquí a jugar una competición de esta importancia en mi tierra. Es una buena noticia y va a ser un fin de semana muy bonito para todos los que amamos este deporte.

Como entrenador que es de la base del BM Gáldar, ¿qué supone para los jóvenes el poder ver en vivo a sus ídolos en este torneo?

Poder ver a esos jugadores en los que te fijas e intentas imitar en los entrenamientos, el poder verlos en vivo es muy ilusionante para todos ellos. Sobre todo, nuestro deporte siempre he dicho que cambia mucho de verlo por la televisión a poder verlo en vivo, porque sus movimientos impresionan incluso más, poder ver a esos jugadores con esos físicos movíéndose a esa velocidad, te permite fijarte en los detalles, como conviven y viven el partido los diferentes jugadores y es una gran oportunidad para los chicos de seguir aprendiendo y creciendo.

El año pasado se celebró en Lanzarote, este año le toca el turno a Telde, ¿se pretende desde las Federaciones Española y Canaria promocionar el balonmano masculino en el Archipiélago?

A la Federación Española le interesa promover el balonmano en todo el territorio nacional, porque me consta que es uno de los objetivos del presidente, Francisco Blázquez. Que la Copa de España se celebre aquí también se debe en parte a que Blas Parrilla, el presidente de la Federación Canaria, tiene mucha mano ahí como vicepresidente de la Española y también las diferentes instituciones públicas de las islas, el año pasado las de Lanzarote y en este año las de Gran Canaria. El Cabildo también quiere con esta competición promocionar a la Isla y mostrar al mundo que puede ser sede de eventos deportivos de gran nivel y vienen haciéndolo desde hace varios años. Es una colaboración entre todas las partes que ha hecho posible que se celebre este evento aquí, que para todos nosotros es un regalo.

¿Se puede soñar con volver a ver al BM Gáldar en la Liga Asobal? ¿Qué se puede hacer para equilibrar la importancia del balonmano femenino en las islas, con tres representantes en División de Honor -Rocasa, Zonzamas y Ciudad de Arrecife- con la del balonmano masculino?

Ojalá volvamos a ver al Gáldar en la máxima categoría, pero es difícil. Hay que ir paso a paso, los resultados mandan y no estamos consiguiendo que el buen trabajo en la base se traslade al primer equipo. El balonmano femenino siempre ha tenido mucha representación en la máxima categoría, no es algo de ahora, sino desde hace bastantes años. Tenemos que dar ese empujoncito en el balonmano masculino, me consta que hay clubs que están trabajando en ello pero es complicado salir de la Primera Nacional, al final te lo juegas todo en un fin de semana si logras clasificarte. Hay que invertir mucho dinero en hacer buenas plantillas, trabajar bien en la base y que la temporada salga bien, porque esto es deporte y los rivales también se preparan. El objetivo está claro y tenemos una hoja de ruta, queremos llegar ahí trabajando bien y despacio para que no sea un logro efímero.

¿Qué nivel hay de jugadores canarios?

Hay un buen nivel. Tenemos jugadores que están siendo convocados a las selecciones de base de la española, que han sido campeones de Europa y del mundo y que están jugando en clubs de fuera. Nos falta el poder seguir creciendo para poder ofrecer a esos jugadores ese saltito de categoría y económicamente poder pelear con estos clubs que se llevan a todo este talento. Tenemos el caso de Miguel Ángel Martín, que está jugando en el Barcelona; Ezequiel Conde en su momento también estuvo jugando en el Barça y actualmente está jugando en la segunda categoría; Alberto Delgado también está jugando en plata; Kilian Ramírez que está jugando en el Proin, hay muchos jugadores que están fuera de las islas. Lo ideal es subir al equipo una categoría más y que todos esos talentos que están fuera que puedan regresar para jugar en su tierra. Eso sería lo ideal.

¿Cómo ve esas dos semifinales de la Copa de España, por un lado, ese Logroño - Valladolid y en el otro lado del cuadro, el Barça - Bidasoa?

Todos los que seguimos el balonmano masculino sabemos que el Barça está dos pasos por encima de todos los demás. Se ve en la clasificación, llevan muchos años dominando en la máxima categoría y es el gran favorito. Ellos lo asumen así. En cuanto al resto de los participantes veo mucha igualdad. Hasta el último momento estuvieron peleando para entrar en esta Copa equipos como el Ademar de León o el Torrelavega, que se han quedado fuera a pesar de tener plantillas con calidad para disputar este torneo. El formato, aunque tú seas favorito, al final te estás jugando todo a uno o dos partidos y siempre se puede dar alguna sorpresa. La plantilla del Barça tienen mucha experiencia en este tipo de torneos, aunque también pueden acusar un poco que varios jugadores vienen de jugar el Europeo hace una semana y podría pasarles algo de factura. Son jugadores preparados y que llevan años jugando a este nivel y va a ser complicado pelearlos. El Bidasoa es un equipo que siempre les ha planteado problemas y lo van a pelear y se lo van a poner difícil. La otra semifinal si que la veo un poco más igualada, Valladolid llega en un momento ascendente, Logroño está haciendo una buena temporada, y no sabría por cuál decantarme. Deseo que sean partidos igualados, que se vea un buen balonmano y que disfrutemos en el pabellón.

Usted que ha vivido lo que es ser jugador del Barça, ¿cómo se explica su superioridad durante todos estos años -30 Ligas ASOBAL, 15 de ellas conquistadas de forma consecutiva- sobre los demás, más allá de los presupuestos?

Cuando llegué al Barcelona me llamó la atención la exigencia diaria, no sólo en el caso del balonmano, sino en todos los deportes y eso se vive así. Se entrena y se compite siempre con la máxima exigencia y eso se traduce en que vas a estar compitiendo en todas las competiciones. Es cierto que también ha sido el único club que pudo salvar el bache que se produjo en la ASOBAL y que provocó la desaparición de muchos clubs históricos, como el Ciudad Real o el Portland San Antonio, que eran rivales directos por todos los títulos. El Barça ha sabido mantenerse, ha podido mantener plantillas competitivas a nivel nacional y europeo, y ha hecho grandes temporadas logrando cinco o seis títulos casi todos los años. Es un club muy exigente, donde manda el resultado, donde se conforman plantillas para aspirar a lo máximo.

En lo personal, ¿qué significó para usted formar parte de ese club?

Supuso un ante y un después en mi carrera. Venía de estar jugando en el Ademar de León, que es un club y una ciudad en la que se respira balonmano por todos los costados y fue una experiencia maravillosa, además, en aquella época luchábamos y ganamos algún título, pero no teníamos esa exigencia detrás de tener que ganar. Por eso, cuando llegué a Barcelona y noté esa exigencia máxima en todas las competiciones que jugamos, por eso fue un antes y un después, prácticamente todos los días tienes un examen, en cada entrenamiento y en cada partido, y con esa exigencia máxima tienes que vivir. Lo recuerdo como unos años maravillosos en lo que pude disfrutar jugando en las mejores pistas de Europa y con los mejores jugadores del mundo a mi lado.

¿Cómo valora el liderato del Rocasa en la Liga Iberdrola y el trabajo de Dejan Ojeda al frente del equipo, tras coger el relevo de Carlos Herrera?

Estoy contento de ver al Rocasa allí arriba, sé que se trabaja para estar ahí peleando con los mejores. Hubo un año en el que se vio sin poder competir con los equipos de la zona alta, pero este año se ve que han ganado partidos en los que también podía haber perdido, pero están compitiendo y jugando de tú a tú con los mejores equipos de España. No es casualidad que estén primeros, están en un buen estado de forma. Conozco muy bien a Dejan, hizo el curso nacional de entrenadores conmigo, sé de su exigencia, de su dedicación y de su trabajo, no es casualidad que esté ahí. Ojalá que sigan en esta línea y que al final estén en disposición de poder ganar títulos, aunque al final sabemos que solo puede ganar uno y que no lograrlo no debe de empañar su gran temporada. El formato de la liga es complejo, porque no basta con hacer una buena temporada regular, sino también un playoff en el que influyen los estados de forma al final de la temporada y las lesiones de las jugadoras.