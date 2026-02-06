Llega la esperada hora del debut oficial de Hecher Sosa, 'The Guanche Warrior', en la UFC

La espera ya ha terminado. Hecher Sosa ya conoce el día y el lugar en el que podrá hacer realidad la promesa que le hizo a su hermana y a su padre antes de que ambos fallecieran víctimas del cáncer. El peleador lanzaroteño, apodado The Guanche Warrior -El Guerrero Guanche- se estrenará oficialmente en la UFC el próximo14 de marzo en el APEX de Las Vegas ante el brasileño Luan Lacerda, en la categoría del peso gallo.

La del canario es una historia de superación personal para llegar a cumplir su sueño de debutar en la mejor compañía de artes marciales mixtas del mundo. Tras granjearse un nombre en el mundo de las MMA como campeón de Fight Club Rush y de The Way of Warriors FC (WOW), promotora en la que tiene una importante participación el doble campeón hispano-georgiano Ilia Topuria.

La entrevista de trabajo más dura del mundo

A pesar de sus méritos anteriores, Sosa selló su nuevo contrato tras salir airoso de la entrevista de trabajo más dura del mundo, la Dana White's Contender Series, tras imponerse a su rival, el brasileño Mackson Lee, por decisión unánime de los jueces, con una exhibición por parte del lanzaroteño, quien dos días antes de la pelea perdía a su padre, a pesar de lo cual, no quiso renunciar a entrar en la jaula para cumplir su sueño y poder dedicarle el triunfo tanto a su progenitor como a su hermana, granjeándose el respeto del gran jefe de la UFC, Dana White, quien no dudó en felicitarle públicamente y rendirse a los pies del peleador canario.

Además, con su gesta, se convirtió en el primer español que logró acceder a la UFC por esta vía.

Tras los pasos de 'El Guapo' de nuevo en Las Vegas

Hecher Sosa, a sus 30 años, es el segundo peleador canario en la historia de la UFC, junto a la leyenda grancanaria Juan Espino, El Guapo y llega a su debut oficial con un registro de 14-1, tras tomarse un merecido descanso con su familia.

Las Vegas se repite como destino de su sueño, el mismo en el que selló su contrato en la Dana White's Contender Series. Su rival será el brasileño Luan Lacerda (13-3), tras la decisión arriesgada del lanzaroteño de aceptar el combate en corto aviso, al reemplazar al lesionado Rinja Nakamura, volviendo a demostrar que la palabra miedo no figura en su vocabulario y que nada se intemprondrá en su sueño de triunfar en la UFC