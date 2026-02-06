The North Face Transgrancanaria, galardonada con el Roque Nublo al Mérito Turístico

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes la concesión de sus Honores y Distinciones 2026, una relación de 19 personalidades y entidades que han contribuido de forma decisiva al bienestar y la mejora de la isla entre los que se encuentra The North Face Transgrancanaria, que recibirá el Roque Nublo de Gran Canaria en el ámbito turístico.

El Cabildo pone en valor la trayectoria de una prueba que cada invierno convierte a Gran Canaria en la capital mundial de las carreras de montaña. La institución insular reconoce específicamente su capacidad para atraer a miles de deportistas de todo el mundo, atraídos por paisajes únicos y llenos de contrastes, consolidando a la isla como un destino de referencia internacional a través de una de las competiciones más prestigiosas del circuito global.

Fernando González, CEO de Arista Eventos, empresa organizadora de la carrera, señaló que "recibir el Roque Nublo es un honor inmenso que queremos agradecer profundamente al Cabildo de Gran Canaria". "Este reconocimiento", continuó, "es un premio a la constancia y al trabajo realizado por todos los que forman la familia Arista durante los últimos 23 años, en los que hemos puesto todo nuestro empeño para que la The North Face Transgrancanaria sea mucho más que una carrera de montaña: es una ventana de la isla al mundo".

"Desde que empezamos este camino, nuestro objetivo ha sido siempre la excelencia deportiva y la promoción de nuestro territorio. Ver hoy que The North Face Transgrancanaria es una referencia internacional del deporte y que la isla es reconocida globalmente por su capacidad para albergar eventos de este nivel, nos motiva a seguir trabajando con la misma pasión que el primer día", indicó González.

"The North Face Transgrancanaria nació aquí y pertenece a esta isla. Por eso, mirar al futuro implica asumir un gran reto y una gran responsabilidad: la sostenibilidad. Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia una Transgrancanaria cada vez más sostenible, que cuide, proteja y fomente nuestro mayor tesoro, el entorno natural de Gran Canaria", concluyó González, quien agradeció al Cabildo de Gran Canaria, en especial a la Consejería de Turismo, por este reconocimiento y a todos los grancanarios y grancanarias "porque ellos también son parte de The North Face Transgrancanaria".

The North Face Transgrancanaria se ha consolidado como un hito en el calendario de las carreras de montaña. El galardón Roque Nublo de Gran Canaria premia así la búsqueda de la excelencia en el sector turístico, redundando en una mayor diversificación y calidad de los servicios que se ofrecen en la isla a través del deporte de naturaleza.

La próxima edición, que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo, consolidará su carácter global con más de 6.000 participantes procedentes de 70 países. La prueba contará con una amplia representación internacional de mercados estratégicos como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, además de corredores llegados de rincones tan diversos como China, Brasil, Japón, Australia, Hong Kong o Sudáfrica. Este éxito internacional se complementa con un sólido respaldo local, que supera los 2.000 inscritos canarios.

La entrega de la distinción se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus, en el marco del 113º aniversario de la creación del Cabildo de Gran Canaria.