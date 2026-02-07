El Barcelona se cita con el Valladolid en la final de la Supercopa de España de balonmano

Victoria clara y merecida del Barcelona ante el Bidasoa (37-31) en la segunda semifinal de la Copa de España de balonmano celebrada sobre la pista del Rita Hernández de Telde, amparado en su muro defensivo, con un Emil Nielsen inconmensurable bajo palos que fue designado como el hombre del partido y con un arsenal ofensivo que no dio opciones a los irundarras para poder soñar con una final en la que los culés se citarán mañana a las 12.30 horas con el Valladolid que se impuso en la primera semifinal al Logroño por 22-27.

La apisonadora culé se pone en marcha

El Barça entraba como una apisonadora en el partido, haciendo gala de una sólida defensa y un Emil Nielsen infranqueable bajo palos. En ataque el ritmo de los azulgranas era vertiginoso, con N’Guessan, Frade y Cikusa comandando la ofensiva que obligaba a Álex Mozas, entrenador del Bidasoa, a tener que pararlo con un 6-2 en el marcador a los cinco minutos de partido.

Dariel García perdonaba desde los siete metros en el lanzamiento inicial y en el posterior tras recoger el rechace ante la intimidación de Nielsen, que seguía dándole un plus a los suyos bajo palos.

La escuadra irundarra apretaba en defensa y encontraba en ataque a Xabi González y al propio Dariel García para recortar diferencias y meterse en la pugna por el partido.

El cuadro de Irún sale respondón

La mejoría del Bidasoa no le daba para remontar la diferencia ante un Barça que a pesar de no encontrar con tanta facilidad la meta vasca como en el arranque del duelo, administraba su colchón de goles a pesar de los esfuerzos de Esteban Salinas y Gorka Nieto por igualar la contienda.

Un nuevo arreón culé con tres contras vertiginosas con Ian Barrufet y Cikusa como protagonistas, volvía a dar aire a los suyos. Pero el cuadro amarillo respondía con dos latigazos de Gorka Nieto y Xavi Tuá que maquillaban la diferencia.

Exhibición bajo palos de Nielsen y Maciel

Nielsen en la portería del Barça y Leo Maciel en la del Bidasoa se convertían en protagonistas en la recta final del encuentro, con paradas antológicas.

Pero el intercambio de golpes final con y Aleix Gómez en el Barça y de Piotr Mielczarski en el irundarra, cerraba la primera parte con un 20-16 que dejaba todo abierto para la segunda.

Las defensas se imponen a los ataques

El ritmo del partido se reducía en cuanto en el arranque de la segunda media hora, al imponerse las defensas a los ataques.

El Bidasoa apretaba los dientes en defensa para intentar reducir la diferencia en el electrónico, consiguiendo Esteban Salinas reducirla a dos tantos. Pero el Barça seguía a lo suyo y N'guessan volvía a aparecer en escena para colocar un misil desde la larga distancia que quitaba las telarañas de la portería defendida por Leo Maciel para volver a estirar la renta culé (27-23).

Nielsen echaba la persiana en su portería y el Barça intentaba reducir la velocidad para evitar las fugaces contras inundarras. Viéndose obligado Álex Mozas a tener que congelar el partido tras encajar dos nuevos tantos de N’Guessan e Ian Barrufet a 12:55 del reinicio del juego (28-23).

Barrufet y Daniel Fernández rompen el partido

El propio Barrufet en otra contra y Daniel Fernández desde los siete metros disparaban la renta culé hasta los siete goles de distancia en el reinicio del juego, pero el Bidasoa se resistía a caer antes de tiempo y Dariel García conseguía perforar la meta infranqueable de Nielsen (30-24).

Un nuevo certero lanzamiento desde los siete metros de Fernández obligaba a los vascos a consumir un nuevo tiempo muerto a poco menos de 12 minutos y medio para el final del duelo (31-24).

El favoritismo culé se confirma

Nieto y Jevtic reducían distancias, pero el Barça no se salía de su plan de partido y jugaba además con la tranquilidad de tener el marcador a favor, devolviendo los golpes lanzados por la escuadra de Irún con intereses, teniendo Mozas que volver a detener el partido a poco más de seis minutos para el final con un 34-29 que les ponía contra las cuerdas.

El Bidasoa claudicaba, pero lo hacía de pie, peleando en un intercambio final que certificaba la superioridad blaugrana con un 73-31 final.