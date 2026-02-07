El Club Lucha San Bartolomé se proclama campeón de la Liga Sénior de Lanzarote tras una final histórica en Tinajo

El CL San Bartolomé se proclamó campeón de la Liga Cabildo de Lanzarote de lucha canaria en categoría sénior tras imponerse por un ajustado 12-11 al CL Tinajo en una final que quedará para el recuerdo. El encuentro se disputó en la noche del viernes en el terrero de lucha de Tinajo, que registró un lleno absoluto, con cerca de 2.000 personas siguiendo en directo una luchada cargada de emoción y simbolismo para el deporte vernáculo de la isla.

La victoria del conjunto batatero supone el colofón a una temporada marcada por la igualdad y el alto nivel competitivo, en una liga que ha reforzado el arraigo social de la lucha canaria en Lanzarote.

Un ambiente histórico en el terrero de Tinajo

La final congregó a una amplia representación institucional y social, reflejo de la relevancia que sigue teniendo la lucha canaria en la vida cultural de la isla. Entre las autoridades presentes se encontraban el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández; la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar; y el consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, entre otros representantes públicos.

El ambiente en las gradas fue uno de los grandes protagonistas de la noche, con una afición entregada que acompañó a ambos equipos durante toda la luchada, en un ejemplo de deportividad y respeto por la tradición.

El Club Lucha San Bartolomé vence al Club Lucha Tinajo en la final de la Liga Senior en Lanzarote / La Provincia

Reconocimiento institucional al valor de la lucha canaria

Tras el encuentro, el Cabildo de Lanzarote trasladó públicamente su felicitación al CL San Bartolomé por la consecución del título, así como al CL Tinajo, subcampeón de la competición. El presidente insular, Oswaldo Betancort, destacó que la final “demostró la importancia de nuestra identidad” y subrayó que el lleno histórico del terrero pone de relieve “nuestro deporte autóctono, nuestras tradiciones y la necesidad de seguir poniéndolas en valor”.

Betancort agradeció además el esfuerzo de ambos equipos por ofrecer “un espectáculo único” que sirvió como cierre a la liga, resaltando el papel de la lucha canaria como elemento vertebrador de la cultura insular.

Una liga marcada por el alto nivel competitivo

Por su parte, el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo, Juan Monzón, puso el acento en el nivel mostrado por los clubes durante toda la temporada. Según señaló, ese alto rendimiento ya se había evidenciado en las fases previas, especialmente en las semifinales y en la final disputada en Tinajo.

Monzón destacó que la competición ha confirmado no solo que la lucha canaria se vive con especial intensidad en Lanzarote, sino también que existe un importante potencial deportivo y una recuperación clara de la pasión por esta tradición centenaria.

Compromiso con el futuro del deporte vernáculo

Desde el Cabildo se reiteró el compromiso de seguir apoyando la lucha canaria a través del Servicio Insular de Deportes, impulsando iniciativas que fomenten su práctica desde las categorías base hasta la sénior. El objetivo es garantizar el relevo generacional y consolidar el papel de los clubes como pilares de este deporte tradicional.