La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026 presenta su maillot oficial con sello Gobik

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike calienta motores para su edición de 2026 con la presentación de su maillot oficial. La prestigiosa marca española Gobik repite como encargada de fabricar una prenda que combina identidad y tecnología, luciendo los característicos colores de la bandera canaria. El maillot ha sido concebido para ofrecer el máximo rendimiento aerodinámico en las exigentes etapas de montaña que recorrerán el sur y el este de la isla.

El nuevo diseño no solo rinde homenaje al archipiélago, sino que incorpora la tecnología más avanzada en ciclismo de competición. Gracias al uso de tejidos de última generación que favorecen la termorregulación y la aerodinámica, los participantes podrán rodar con mayor comodidad en esta prueba puntuable para la Unión Ciclista Internacional (UCI). Como colaborador técnico de la carrera, Gobik aporta su experiencia en equipamiento de alta gama con este maillot exclusivo, que estará incluido en la bolsa del corredor para todas las modalidades.

Inscripciones abiertas y nueva modalidad Half

La presentación de la equipación llega en un momento clave, ya que las inscripciones continúan abiertas en la web oficial www.transgrancanariabike.com. La organización mantiene precios especiales para residentes en Canarias y ofrece una amplia flexibilidad de participación: desde la modalidad All Stages hasta la novedosa Half, pasando por etapas individuales o paquetes de tres días y fin de semana.

La gran novedad de este año, la modalidad Half, consta de cuatro jornadas de competición con un total de 103 kilómetros. Está diseñada para aquellos ciclistas que buscan el desafío de la Transgrancanaria con un formato más accesible, pero sin renunciar a la experiencia completa de los cuatro días de evento.

Un recorrido por el corazón de Gran Canaria

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026 se celebrará entre el 14 y el 17 de mayo con un recorrido renovado de cuatro etapas. Al mantener la categoría UCI S2, la prueba permite a los 25 primeros clasificados sumar puntos para el ranking mundial, atrayendo a la élite del MTB internacional. La edición 2026 contará con un rutómetro renovado que llevará a los participantes por escenarios naturales únicos durante cuatro jornadas de pura competición. El evento arrancará con el desafío técnico del circuito volcánico de Lomo Magullo en la primera etapa, al que seguirá la espectacular cronoescalada entre Maspalomas y Ayagaures, una de las citas más esperadas por los especialistas. La tercera jornada tendrá como epicentro el Cañón del Águila, con salida y llegada en este enclave estratégico, antes de culminar con la etapa reina. Esta última jornada atravesará la zona de las Cuarterías en un trazado de casi 70 kilómetros que pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas de esta edición.

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, organizada por Arista Eventos, cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. Además, recibe el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de las instituciones Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. Asimismo, la carrera cuenta con el apoyo de las empresas 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Sonocom, Provital e Inetel.