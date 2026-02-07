Sergio Suárez permite soñar al Tamaraceite

El Tamaraceite se mete de lleno en la lucha por el liderato después de igualar a 39 puntos, provisionalmente con los dos primeros clasificados del grupo canario de Tercera RFEF, el Atlético Paso y el Tenerife B. El conjunto blanquiazul se impuso anoche por la mínima ante el Villa Santa Brígida (1-0) en el Juan Guedes. El duelo transcurrió con máxima igualdad y las llegadas estuvieron repartidas. Hasta que en la recta final del choque, el cuadro local se fue arriba y dominó la situación con la entrada de Sergio Suárez, quien hizo el único tanto del choque al enviar una falta lateral directa a la escuadra.

Ambos conjuntos trataron de hacerse con la posesión desde los compases iniciales, con aproximaciones a ambas áreas aunque con escaso acierto en los metros finales. Con el paso de los minutos, el Támara ejerció un juego más vertical y generó algo más de sensación de peligro; mientras que Santi Chicha lideró el ataque visitante y dio el primer aviso serio con un golpeo que salió desviado.

La opción más clara de la primera parte la tuvo Toni Falcón pasada la media hora al recoger un balón en el corazón del área y disparar sin oposición, aunque con escasa potencia para batir a Jonay, quien atrapó por bajo. Ya al filo del descanso, la zaga blanquiazul despejó sobre la línea de meta un testarazo de Kai, conservando así el 0-0 al término de una primera mitad sin dominador claro.

Villa Santa Brígida / La Provincia

La igualdad siguió siendo la tónica al regreso de vestuarios y las llegadas continuaron sucediéndose en ambos lados del campo, con Santi Chicha como el futbolista que más lo intentó para los satauteños. Por parte del Tamaraceite, Julen envió un trallazo desde fuera del área por encima del travesaño, y Andrés Rivero remató alto un servicio de Carlos Delgado.

Revulsivo

La entrada de Sergio Suárez al terreno de juego resultó clave para que los de Iván Martín llevasen la iniciativa durante la recta final del choque. El atacante local aportó verticalidad a los suyos y anotó el único tanto del partido en el minuto 87, tras enviar una falta lateral directa a la escuadra de la meta defendida por Jonay. Sin tiempo de reacción para el Villa Santa Brígida, el Támara conquistó una victoria que le invita a soñar.