Almogarén y Unión Gáldar marcan el ritmo en la Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria

Los dos finalistas de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha canaria continúan sin pisar el freno en el torneo copero. El Almogarén venció en su visita a Sardina del Sur, ante el Castillo, por 10-12. Álvaro Déniz fue el máximo baluarte de su equipo para sumar los tres puntos, sacando rédito a sus últimas agarradas para mantenerse en el liderato de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Además, estuvo bien acompañado por Ismael Déniz, Leandro González y Javier Molina.

Mientras, el Unión Gáldar le sigue bien de cerca con su victoria en el Municipal de Gáldar ante el Castro Morales por 12-11. A pesar del esfuerzo de Cristian Santana, segundo máximo tumbador de la categoría, para el equipo teldense, el conjunto del norte de Gran Canaria suma ya seis puntos y se sitúa en la segunda posición en solitario.

El Roque Nublo sorprende al Santa Rita en el estreno de la Copa en Segunda Categoría

El Roque Nublo, que quedó colista en la Liga Cabildo de Gran Canaria sin conseguir un solo punto, empezó de la mejor forma la Copa Fundación La Caja de Canarias gracias a su victoria, con remontada incluida, ante un Santa Rita que mantuvo la igualdad hasta las últimas agarradas para finalizar 12-10. Menos apuros pasó el Unión Agüimes, que solventó su luchada por la vía rápida ante el Maninidra por 7-12; con este resultado se convierte en el primer líder de la Segunda Categoría dentro de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

El Guanarteme, por su parte, sufrió ante Los Guanches para llevarse la luchada por 12-11. Una victoria de mucho valor después de lo visto en la liga, sumado a los últimos refuerzos del equipo de Arucas.

El Castro Morales B se lleva la luchada previa a la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria

El filial del conjunto teldense, que se verá las caras con Unión Sardina por el título de la categoría de bronce de la Lucha Canaria de Gran Canaria, consiguió vencer por 11-12 en la última jornada ante su mismo rival por el campeonato. El Ajódar certificó su tercera plaza, empatado a puntos con el Unión Sardina en la segunda posición, pero con peor luchaverage, y demostró su buen hacer en esta temporada al vencer 12-11 al colista Unión Doctoral.

Por último, el Tinamar venció 12-8 en San Mateo ante el Vecinos Unidos y finaliza en la cuarta posición con 21 puntos. Mientras, el conjunto de Firgas termina en la penúltima posición.

El Maninidra, nuevo líder de la Liga ABT Canarias Juvenil/Sénior ante el descanso del Santa Rita

Las de Ingenio consiguieron una victoria de mucho valor en El Chiquero ante el Guanarteme por 12-23 y son las nuevas líderes con 18 puntos después de que el Santa Rita no tuviera luchada este fin de semana. El Roque Nublo ganó 12-26 ante el Castro Morales y aprieta la parte media de la clasificación al quedarse a tan solo dos puntos del cuarto clasificado, que es el propio Castro Morales. Mientras, el Almogarén no dio opción alguna al Ramón Jiménez y ganó 25-07.