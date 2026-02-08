Tercera RFEF
Las Palmas C rescata un punto ante el San Fernando
El filial de la UD iguala en superioridad numérica una desventaja de dos tantos ante los sureños
ACAN
Las Palmas C y el San Fernando igualaron en un duelo directo por regresar a la zona de promoción de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF (2-2). El cuadro sureño arrancó mejor y se colocó con dos tantos de ventaja en el primer cuarto de hora; sin embargo, el filial mejoró en superioridad numérica a partir de la media hora y acabó igualando en la recta final. Ambos acabaron con diez.
Los amarillos trataron de mantener posesiones largas durante los compases iniciales, pero apenas se acercó al área de un Sanfer que salió mucho más enchufado al duelos. Los de Maspalomas generaron las primeras aproximaciones al marco local a través de un juego vertical y centros laterales buscando el remate de Edu Salles.
En el minuto 11, la superioridad del San Fernando dio sus frutos . Un servicio atrás que no llegó a cortar la defensa y acabó en los pies de Ribalta, quien abrió el marcador con una vaselina. Dos minutos más tarde, Edu Salles recogió un balón en el área y, después de bajarlo con el pecho, lo envió al fondo de la red para el 2-0.
Roja al capitán sureño
La situación daría un giro drástico a la media hora debido a la expulsión directa del visitante Stéphane al sujetar a Darío cuando éste encaraba la meta de Josimar. A partir de esa roja al capitán sureño, Las Palmas C llevó el mando del partido y recortó diferencias al filo del descanso por medio del propio Darío.
Jeremi hace el 2-2 definitivo en propia puerta
Tal y como concluyó la primera mitad, arrancó el segundo tiempo, con los de José Robaina llevando la iniciativa en ataque y acosando la portería de Josimar. Por su parte, el San Fernando priorizó las labores defensivas y trató de mantener su mínima ventaja, buscando la sentencia en acciones puntuales a la contra, sin excesivo peligro.
Tras mucha insistencia, acabó llegando el definitivo 2-2 cuando restaba poco más de un cuarto de hora para cumplirse el tiempo reglamento en un centro que Jeremi desvió a su propia portería. Seguidamente, Hiromi vio la segunda amarilla y dejó a los suyos con diez, igualando entonces las fuerzas sobre al campo hasta el final.
Bonito gesto del San Fernando antes del comienzo del choque, mostrando una pancarta animando a su guardameta Fermín, que se pierde los que resta de temporada al sufrir una rotura de ligamento cruzado que le lleva al quirófano.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años
- Atasco en la GC-1 por un accidente a la altura de El Goro en Telde
- Muere una persona sin hogar en una calle de Las Palmas de Gran Canaria
- Una menor resulta herida crítica tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria
- La caída de un risco destruye dos casas deshabitadas en Santa Brígida
- Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026