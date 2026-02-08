Las Palmas C rescata un punto ante el San Fernando

Las Palmas C y el San Fernando igualaron en un duelo directo por regresar a la zona de promoción de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF (2-2). El cuadro sureño arrancó mejor y se colocó con dos tantos de ventaja en el primer cuarto de hora; sin embargo, el filial mejoró en superioridad numérica a partir de la media hora y acabó igualando en la recta final. Ambos acabaron con diez.

Los amarillos trataron de mantener posesiones largas durante los compases iniciales, pero apenas se acercó al área de un Sanfer que salió mucho más enchufado al duelos. Los de Maspalomas generaron las primeras aproximaciones al marco local a través de un juego vertical y centros laterales buscando el remate de Edu Salles.

En el minuto 11, la superioridad del San Fernando dio sus frutos . Un servicio atrás que no llegó a cortar la defensa y acabó en los pies de Ribalta, quien abrió el marcador con una vaselina. Dos minutos más tarde, Edu Salles recogió un balón en el área y, después de bajarlo con el pecho, lo envió al fondo de la red para el 2-0.

Roja al capitán sureño

La situación daría un giro drástico a la media hora debido a la expulsión directa del visitante Stéphane al sujetar a Darío cuando éste encaraba la meta de Josimar. A partir de esa roja al capitán sureño, Las Palmas C llevó el mando del partido y recortó diferencias al filo del descanso por medio del propio Darío.

Jeremi hace el 2-2 definitivo en propia puerta

Tal y como concluyó la primera mitad, arrancó el segundo tiempo, con los de José Robaina llevando la iniciativa en ataque y acosando la portería de Josimar. Por su parte, el San Fernando priorizó las labores defensivas y trató de mantener su mínima ventaja, buscando la sentencia en acciones puntuales a la contra, sin excesivo peligro.

Tras mucha insistencia, acabó llegando el definitivo 2-2 cuando restaba poco más de un cuarto de hora para cumplirse el tiempo reglamento en un centro que Jeremi desvió a su propia portería. Seguidamente, Hiromi vio la segunda amarilla y dejó a los suyos con diez, igualando entonces las fuerzas sobre al campo hasta el final.

Bonito gesto del San Fernando antes del comienzo del choque, mostrando una pancarta animando a su guardameta Fermín, que se pierde los que resta de temporada al sufrir una rotura de ligamento cruzado que le lleva al quirófano.