El Panadería Pulido casi se lleva un susto

El Panadería Pulido, que lucha por los puesto de promoción de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF, no fue capaz de tumbar en casa a un rival de la zona baja de la tabla, el San Bartolomé (0-0). Al menos, los de San Mateo lograron mantener su racha de partidos sin perder, que se alarga hasta ocho y con un partido pendiente frente al San Fernando.

El choque no tuvo un dominador claro. El conjunto grancanario llevó el peso del partido durante los compases iniciales con el balón en su poder, mostrando más intensidad para acercarse con cierta sensación de peligro a las inmediaciones del área contraria. Por su parte, los batateros contrarrestaron la situación al hacerse fuerte en defensa y tratar paulatinamente de bajar el ritmo inicial.

Con el paso de los minutos, el San Bartolomé se fue mostrando más cómodo y presionó alto buscando el error rival para tener sus primeras opciones. Así, Sergio Mateo tuvo la primera clara tras una pérdida de Ponce, pero no supo definir. Más tarde, el meta Gárate desvió el golpeo de Raúl desde la frontal; y en la réplica local, Agoney hizo lo propio en un mano a mano ante José Ángel.

Las fuerzas se igualaron al inicio de la segunda mitad y el San Mateo tuvo la primera clara tras un centro de Sergio Martín desde la derecha que José Ángel cabeceó desviado. Seguidamente, en el área contraria, fue Reydel quien rozó el tanto visitante tras recoger un balón largo de Adrián Barrera, marcharse en velocidad por la izquierda, y superar al portero con una vaselina, llegando un defensor a despejar sobre la línea.

Ambos equipos priorizaron las labores defensivas y apenas asumieron riesgos con el transcurso del segundo tiempo. Fue en la recta final, con los de Yoni Oujo estirando ligeramente sus líneas, cuando Ale Gemelo volvió a crear peligro con un tiro en el área que un zaguero despejó bajo palos. Ya al filo del tiempo reglamentario, Joni pudo darle el triunfo a los batateros, pero la madera repelió su volea desde la frontal.