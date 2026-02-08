'Península Racing' se proclama campeón de la 44 Cup Calero Marinas tras un final de máxima igualdad en Lanzarote

La 44 Cup Calero Marinas cerró su edición con un desenlace vibrante y un alto nivel competitivo que volvió a situar a Lanzarote en el foco de la vela internacional.

El equipo 'Península Racing' se proclamó campeón tras una última jornada en la que el título no se decidió hasta los metros finales de la tercera manga, en un escenario marcado por la igualdad, la exigencia táctica y unas condiciones meteorológicas complejas.

Una jornada final marcada por el viento y la tensión competitiva

El último día de regatas estuvo condicionado por un parte meteorológico desafiante, con vientos que oscilaron entre 4 y 12 nudos. A pesar de estas circunstancias, el comité técnico consiguió completar las tres mangas previstas, algo clave para garantizar un desenlace deportivo justo y emocionante.

Desde la primera prueba del día quedó claro que el campeonato no estaba decidido. 'Península Racing', 'Aqua' y 'Charisma' protagonizaron los primeros compases de la jornada, intercambiando posiciones y manteniendo diferencias mínimas en el agua. En la segunda manga, el protagonismo fue para 'Aleph', 'Charisma' y nuevamente 'Península Racing', lo que comprimió aún más la clasificación general.

La manga decisiva y un campeonato al límite

La tercera y última manga fue el punto culminante de la competición. Todos los barcos realizaron una salida muy ajustada, conscientes de que el título se jugaba en esa prueba. Desde los primeros tramos, 'Península Racing' y 'Aqua' mantuvieron un intenso duelo, luchando cada metro y ajustando al máximo sus decisiones tácticas.

Aunque la victoria parcial fue para 'Gemera', seguida de 'Aleph' y 'Nika', la atención se centró en la zona media de la flota. Península Racing logró cruzar la línea de meta justo por delante de 'Aqua', ocupando la sexta y séptima posición respectivamente, un resultado suficiente para asegurar el triunfo final en la general y proclamarse campeón de la 44 Cup Calero Marinas.

La tripulación del 'Aqua' durante una de las regatas de la competición 44CUP Calero Marinas en Lanzarote. / @Nico Martinez/44Cup

Valoración del equipo campeón

Tras confirmarse el resultado, el armador de 'Península Racing', John Bassadone, destacó el trabajo del equipo y el salto cualitativo dado durante la competición. Según explicó, el esfuerzo colectivo ha permitido reducir diferencias que antes se medían en metros, hasta navegar a la misma velocidad —e incluso ligeramente superior— que sus rivales directos.

Este avance, señaló, ha cambiado por completo la forma de afrontar las regatas, incrementando la exigencia táctica y elevando el nivel de la competición, algo que se reflejó claramente en el desarrollo de todas las mangas.

Reconocimiento al nivel de la 44 Cup

Durante la entrega de premios, el CEO de Calero Marinas, José Juan Calero, subrayó la intensidad vivida a lo largo de todo el evento y el alto grado de igualdad entre los equipos. Destacó que la 44 Cup se ha consolidado como uno de los circuitos internacionales más competitivos de la vela monotipo.

Asimismo, puso en valor el formato de la clase, que el próximo año celebrará su 20 aniversario, y recordó la implicación de Calero Marinas en la organización de 14 eventos del calendario, reforzando la proyección internacional de Lanzarote como sede habitual de competiciones de alto nivel.

Lanzarote, un campo de regatas exigente y reconocido

La edición de este año volvió a demostrar que Lanzarote es uno de los campos de regata más técnicos y exigentes del panorama internacional. Los vientos variables y la necesidad de tomar decisiones precisas en cada tramo pusieron a prueba la preparación y experiencia de las tripulaciones, reafirmando el prestigio de la clase 44 en el ámbito de la vela de competición.

La 44 Cup Calero Marinas se despide así con una edición especialmente igualada, marcada por regatas tácticas de alto nivel y un desenlace que mantuvo la emoción hasta el final.

Organización y apoyos institucionales

La 44 Cup Calero Marinas está organizada por la 44 Class Association y Calero Marinas, y cuenta con el respaldo de distintas instituciones públicas y entidades vinculadas al deporte y al turismo. Entre ellas figuran el Gobierno de Canarias, Islas Canarias, el Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, el Servicio Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Yaiza y la colaboración del Real Club Náutico de Arrecife.

Toda la información oficial del evento, clasificaciones y detalles técnicos puede consultarse en la web del campeonato.