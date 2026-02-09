ARTES MARCIALES
Canarias conquista seis medallas en la Supercopa de España Infantil-Villa de Montijo de judo
Un oro, dos platas y tres bronces, el botín de la delegación isleña en el Nacional
Un total de seis medallas, una de oro, dos de plata y tres de bronce, conquistó la delegación canaria de judo que participó, recientemente, en la Supercopa de España Infantil-Villa de Montijo 2026 que reunió a cerca de 300 deportistas de toda España (Madrid, Canarias, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, Galicia, Baleares, Andalucía, Asturias, País Vasco, Murcia y Cataluña) y de Portugal.
El CD Lila, el CD Akari Las Nieves, el Judo Tama y el CD Judo Bushicán fueron los clubes que representaron al Archipiélago en una de las citas más destacas del panorama nacional en una intensa jornada en la que el judo canario evidenció, una vez más, el gran trabajo que desarrolla en las edades de formación.
Valeria Lajo se viste de oro en +63 kg
La medalla de oro correspondió a la judoka del CD Lila, Valeria Lajo (+63), las de plata fueron para Nichel Acosta (-38kg), del Akari Las Nieves, y Jason Mendoza (-55kg) del JC Tama, mientras que los metales de bronce fueron a parar a manos de las deportistas del Akari, Valentina Hernández (-40kg) y Nadia de León (+63kg) y Jazael Suárez, del CD Bushicán (-55kg).
Alfonso Cabral, presidente del CD Lila, destacó la importancia del primer puesto de Valeria Lajo, ya que “con este oro se consolida en el primer puesto del ranking nacional aventajando al resto de competidoras y es un paso fundamental para preparar la próxima Supercopa en Alicante y el futuro Campeonato de España, competiciones en las que partirá como favorita. En los dos últimos años solo ha perdido un combate y suma cinco oros en Copas y Supercopas y es la campeona de España actual”.
Portugal, la gran dominadora con 18 medallas
La competición tuvo en Portugal a la gran dominadora con dieciocho medallas, ocho de oro, siete de plata y tres de bronce, seguida de Aragón, segunda, y Madrid, tercera. Canarias acabó en una meritoria novena plaza.
El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, resaltó el esfuerzo, el talento y la competitividad de los judokas canarios en una cita relevante a nivel nacional: “Estamos satisfechos del rendimiento y los resultados de nuestros competidores en una competición muy reñida en la que, además de las seis medallas, un amplio número de jóvenes deportistas se quedaron a las puertas de lograrla. Lo más importante es que el judo canario sigue creciendo, mejorando y dando la talla”, destacó.
