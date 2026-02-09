El Gran Canaria Bike Team busca al Tadej Pogacar insular

Canarias busca a su próximo gran ciclista y, para ello, ya cuenta con la estructura adecuada para poder encontrarlo. En el año 2020, ante la ausencia en el Archipiélago de un equipo que colmase los deseos competitivos de muchos niños y niñas que, al llegar a la categoría sub 14, tenían que hacer malabares para dar ese salto, Paco Bolaños decidió conformar el Gran Canaria Bike Team, después de llevar casi cinco años con una escuela.

Su deseo era ayudar a esos jóvenes ciclistas a alcanzar, o al menos a acercarse, al sueño de convertirse en profesionales, algo que no es sencillo viviendo muy lejos de los sitios con más tradición en esta materia y por el coste de los traslados, tanto a nivel humano como material. No obstante, seis años después aquel anhelo se ha acabado transformando en un proyecto pionero que crece cada campaña y cuya próxima meta es descubrir al Tadej Pogacar insular.

Noelia Pérez recoge el testigo de Paco Bolaños

Ese enorme afán de Bolaños, que en su inicio podía parecer una quimera y que ya ha dado los pasos para convertirse en una realidad, ha sido recogido ahora por la que fuera su pareja y madre de sus dos hijos, Noelia Pérez, quien, tras el fallecimiento del fundador del equipo ciclista grancanario debido a una enfermedad, tomó el relevo en la presidencia. La intención no era otra que la de mantener viva la llama del proyecto y terminar de esculpir lo que es, a día de hoy, una entidad asentada.

«Muchos niños tenían que irse a la Península para competir sin conocer al entrenador o al director; iban haciendo lo que podían y lo normal era que dejaran el ciclismo. Esa fue la laguna que detectó Paco y por la que tomó esta iniciativa. Gracias a eso, en 2023 montamos un equipo cadete, en 2024 otro en la categoría sub 18 y el año pasado conformamos el sub 23 y el de las féminas. De hecho, somos de los pocos clubs en España que tienen toda su cadena de base», reseña la propia Noelia Pérez, presidenta del Gran Canaria Bike Team.

Canariedad como nexo de unión

Uno de los principales puntos del club es su apuesta clara por la canariedad, un punto desde el que buscan la formación tanto de sus deportistas como de sus técnicos. Para Noelia Pérez, el objetivo es «impulsar a los ciclistas para que puedan competir en las mismas condiciones que otros corredores nacionales. También trabajamos para que los técnicos locales se formen. Con todo eso, intentamos que no nos afecte la insularidad; hemos conseguido estar presentes en 20 o 25 pruebas por año. En 2026, incluso, recorreremos 136 ciudades con nuestros equipos».

Con un proyecto ya bien instalado y con 37 licencias para este curso, donde se encuentran ciclistas de varias islas distintas, el siguiente paso es aterrizar de lleno en el mundo profesional. El ciclismo ha ido a más en Canarias, un aspecto que se observa en la intención de traer La Vuelta a territorio isleño o con la llegada a Gran Canaria del tetracampeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, para entrenarse. Según Pérez, es más que evidente, ya que lo han notado con «el gran impulso que están cogiendo las competiciones y los clubs que están apostando cada vez más por la alta competición».

Contar con un Pro Team, el siguiente reto del club

Ante ese creciente escenario, el salto lógico del Gran Canaria Bike Team va más allá. «A medio plazo tenemos la ambición de poder contar con un Pro Team, que es como la segunda categoría del mundo del ciclismo. Aun así, es un poco una utopía a día de hoy porque es cierto que, para poder montarlo, se necesita un presupuesto de unos dos o tres millones de euros, pero no lo vemos algo descabellado», argumenta la presidenta.

La realidad refleja que Canarias lleva demasiado tiempo huérfana de ciclistas autóctonos de nivel. Sin embargo, Pérez está convencida de que la labor de su club dará sus frutos y encontrarán al «próximo referente ciclista de las islas, confío en ello; tenemos varios chicos y chicas de muchísimo talento». Al menos, el camino para lograrlo ha empezado con dedicación.