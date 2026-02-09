La grancanaria Adriana Rodríguez logra con 16 años la plata en el Nacional sénior de taekwondo

Nuevo éxito deportivo en la meteórica carrera de la taekwondista grancanaria Adriana Rodríguez. A sus 16 años, la número uno del ranking nacional en la categoría júnior -en su último año en dicha categoría- ha debutado por la puerta grande en la máxima categoría, obteniendo en el Campeonato de España sénior celebrado en Ávila, la medalla de plata, en la categoría de -46 kg.

La atleta del Club Goduro volvió a demostrar que es una de las taekwondistas nacionales con mayor proyección del país, logrando imponerse en los tres primeros combates ante rivales de mayor edad y experiencia en la categoría sénior, sin ceder ningún asalto, ante sus rivales, Ana Jiménez de Andalucía, Nuria Quinonero de Baleares y Julia Martínez de la Comunidad Valenciana.

Dura final alte la campeona de Europa sub 21

En la gran final, ante la valenciana Violeta Díaz, campeona de Europa sub 21, la joven grancanaria presentó batalla en un combate marcado por la exigencia técnica y competitiva, que se terminó decantando en favor de su rival por pequeños detalles y por la experiencia de una taekwondista con más experiencia y trayectoria en dicha categoría que la isleña.

Buen papel de Saúl Acosta y Daniel Santiago Di Biase

Saúl Acosta, en la categoría de -87 kg se quedó a las puertas de las medallas al caer en el pase a las medallas ante el representante de Cataluña, tras una gran actuación en el campeonato. Menos fortuna tuvo el tercer representativo grancanario del Club Goduro, Daniel Santiago Di Biase, que en la categoría de -68 kg, cayó en la primera ronda del torneo en un ajustado combate ante el representante de La Rioja, en el que a pesar de estar recién recuperado de una lesión, ofreció una buena imagen en un evento de primer orden en la máxima categoría.