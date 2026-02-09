El Lanzarote cae ante el líder y sigue en crisis

El Atlético Paso se impuso en su visita a Arrecife y venció a la UD Lanzarote para seguir liderando la clasificación del grupo canario de la Tercera RFEF (0-1). Escudero adelantó muy pronto al cuadro palmero, que sufrió la expulsión de Ángel en el ecuador de la primera parte y se vio obligado a hacerse fuerte en defensa para conservar su mínima ventaja hasta el final.

El ritmo fue alto desde el inicio, con dos equipos que trataron de imponer su juego sobre el césped. El Lanzarote quiso presionar a su rival bastante alto en la salida de balón rival, mientras que el cuadro verdito tuvo sus primeras opciones mediante transiciones rápidas.

Justo en una de las primeras ocasiones claras, concretamente a los nueve minutos, tras un centro de Martínez mal despejado por la zaga local, Escudero enganchó el balón desde la frontal para hacer el primer tanto del encuentro. El gol dejó tocado al cuadro rojillo, que tardó en reponerse del golpe, algo en lo que pudo llegar a afectar el mal momento que vive el equipo dirigido por Ángel López.

No obstante, en el ecuador del primer tiempo, una roja directa de Ángel al golpear con el codo a un defensor en un balón dividido por alto, permitió a los lanzaroteños neutralizar la situación sobre el campo y jugar más en campo rival. Así, Pablo remató al larguero en el área pequeña y Moha tiró cruzado junto a la base del poste.

Con esas oportunidades, los dos equipos enfilaron el descanso con un marcador muy corto que podía cambiar fácilmente para cualquier lado. En ese sentido, las urgencias de los locales y la expulsión que sufrieron los palmeros marcaron lo acontecido en la segunda mitad.

El Atlético Paso acumuló más jugadores en la parcela defensiva al regreso de los vestuarios, algo con lo que contrarrestaron todos los intentos de lograr el empate de un conjunto, el lanzaroteño, que se volcó al ataque y se dedicó a colgar balones al área en toda la segunda parte, sin conseguir concretar las ocasiones claras hasta el final.

Malos números

Con esta derrota, la UD Lanzarote ahonda en una crisis que comenzó con el inicio de año, ya que en lo que va de 2026 solo ha sido capaz de sumar seis de los 21 puntos que ha disputado. Por eso, ha perdido algo de comba con las posiciones de Playoffs de ascenso a Segunda RFEF, aunque sigue estando a una distancia prudente para volver a asaltarlos. A pesar de ello, les está costando mejorar sus prestaciones de cara a portería, donde solo han conseguido anotar cuatro goles en los siete duelos que han jugado desde el mes de enero.

Noticias relacionadas

En lado contrario de la balanza se encuentra un Atlético Paso que, con esta nueva victoria, refuerza su condición de líder del grupo con 42 puntos, los mismos que ahora mismo acumula el Tenerife C. Los palmeros, que desde el principio de la temporada eran uno de los favoritos para subir, no quieren bajar el listón pese a que en las dos últimas jornadas se habían dejado por el camino cinco puntos, merced a una derrota ante el Real Unión (2-0) a domicilio y un empate frente al Tenisca en casa (0-0). A pesar de ello, este triunfo les vuelve a dar alas.