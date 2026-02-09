LA PROVINCIA te lleva al Gran Canaria Arena para vivir el mejor voleibol europeo

El Gran Canaria Arena se prepara para una semana grande de voleibol y LA PROVINCIA quiere que sus lectores formen parte del espectáculo. El Club Voleibol Guaguas afronta dos citas de máximo nivel y el periódico sortea 60 entradas en total (30 para cada partido) para que la afición pueda apoyar al equipo desde la grada.

La primera gran noche llegará el 12 de febrero, cuando el conjunto grancanario se mida al Recycling Volleys Berlin en la Champions League 2026, en un duelo continental que promete intensidad y emoción ante uno de los referentes del voleibol europeo.

Dos días después, el 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, el Guaguas volverá a la pista para enfrentarse al Pamesa Teruel Voleibol en un encuentro correspondiente a la Superliga Masculina, una cita clave en la competición nacional.

Fechas de los encuentros:

📅 12 de febrero – CV Guaguas vs. Recycling Volleys Berlin (Champions League 2026) - 19:00 h

📅 14 de febrero – CV Guaguas vs. Pamesa Teruel Voleibol (Superliga Masculina) - 18:30 h

🏟️ Lugar: Gran Canaria Arena

Con esta iniciativa, LA PROVINCIA reafirma su compromiso con el deporte canario y ofrece a sus lectores la oportunidad de sentir desde dentro la emoción de dos noches decisivas para el voleibol grancanario.

Dos partidos, una misma pasión

El equipo amarillo afronta una semana decisiva, combinando la exigencia europea con la ambición doméstica. El apoyo del público será fundamental para convertir el Gran Canaria Arena en una fortaleza y empujar al Guaguas en ambos desafíos.

Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏐 Entradas para uno o para los dos encuentros (30 dobles para cada partido).

💛 Un ambiente vibrante, con la afición grancanaria volcada con su equipo.

🔥 Voleibol de primer nivel, tanto en Europa como en la Superliga.

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo.

Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos! Completa el formulario: Lee y acepta las bases y completa los formularios con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo que más te apetezca o en los dos y ahora es solo cruzar los dedos.

Formulario de participación para el sorteo del partido: CV Guaguas vs. Recycling Volleys Berlin:

Formulario de participación para el sorteo del partido: CV Guaguas vs. CV Pamesa Teruel:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Al mediodía del jueves 12 de febrero realizaremos el sorteo de entradas para el partido CV Guaguas vs. Recycling Volleys Berlin y contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores, quienes podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.

Al mediodía del viernes 13 de febrero realizaremos el sorteo de entradas para el partido CV Guaguas vs. CV Pamesa Teruel y también, contactaremos inmediatamente con los afortunados ganadores.

¡Ojo!👀 Recuerda actualizar tus datos de contacto (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte fácilmente en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado.

¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🏐🎉