Sunmaya Budha debuta en la The North Face Transgrancanaria Classic y Borja Fernández regresa a la prueba reina

The North Face Transgrancanaria continúa desvelando los nombres que protagonizarán una de las citas más esperadas del calendario internacional de trail running. La edición 2026 contará en la línea de salida de la Classic con dos nuevos corredores de primer nivel: Sunmaya Budha, la nepalí que ha conquistado el circuito World Trail Majors, y Borja Fernández, el cántabro del equipo Scott que regresa con una cuenta pendiente tras su abandono en 2024.

Sunmaya Budha: la reina del World Trail Majors

Con un ranking ITRA de 808 puntos, Sunmaya Budha llega a The North Face Transgrancanaria como una de las grandes favoritas. La corredora nepalí, patrocinada por Kailas Fuga, aterriza en la isla después de protagonizar una temporada 2025 de ensueño que la coronó como campeona de World Trail Majors.

Su triunfo en noviembre en el Ultra-Trail Cape Town, otra de las pruebas del circuito internacional, junto con su victoria en el Anta Hong Kong 100 en enero del mismo año, la catapultaron a lo más alto del trail running mundial. Pero 2025 le deparó aún más alegrías: la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Long Trail celebrado en Canfranc en septiembre consolidó su estatus como una de las mejores corredoras de montaña del planeta.

La versatilidad manda

La versatilidad de Budha es uno de sus mayores activos. En 2025 también demostró su dominio en diversas distancias con victorias en el Annapurna Marathon y la Media Maratón de Ultra-Trail Mount Yun by UTMB. Su palmarés incluye otros triunfos de prestigio como el SwissPeaks Trail Marathon (2024), The North Face 100 Ultra Trail Challenge Hong Kong (100 K en 2024 y 50K 2023) y un meritorio segundo puesto en la CCC de 2022.

Budha tomará la salida de la Classic a las 23:59 horas del viernes 6 de marzo desde la Playa de Las Canteras, afrontando por primera vez los 125 kilómetros y casi 7.000 metros de desnivel positivo que caracterizan este mítico recorrido. Su debut en suelo canario promete ser uno de los grandes atractivos de la prueba.

Quinta presencia de Borja Fernández

Borja Fernández, en una imagen de archivo. / LP/DLP

Borja Fernández, corredor del equipo Scott, conoce bien el terreno grancanario. En 2024 finalizó tercero en la Advanced de The North Face Transgrancanaria, y cuenta con un quinto puesto en la Marathon de 2021 y un tercer puesto en la misma distancia en 2019. Ahora regresa dispuesto a conquistar los 125 kilómetros que se le resistieron la edición pasada.

Su temporada 2025 ha demostrado que llega en un gran momento de forma. Destacan su cuarto puesto en Patagonia Bariloche by UTMB en noviembre y su quinto puesto en Davos X-Trails-Gold Run en Suiza. También completó la CDH en Hoka Val d'Aran by UTMB (10º), la Transvulcania Ultramarathon adidas TERREX La Palma (12º) y el Reventón Trail El Paso (4º).

El palmarés de Borja incluye triunfos en pruebas de referencia como la Picos de Europa Travesera (2024), Desafíosomiedo MDS (2023), la Ultra de 3 Días Trail Ibiza (2022), Riaño Trail Run (2019), Penyagolosa Trails MiM (2019) y Desafío Cantabria (2018), entre otros.

El mejor talento nacional e internacional

La presencia de Sunmaya Budha y Borja Fernández en la Classic del 6 de marzo es una clara demostración de que The North Face Transgrancanaria atrae el mejor talento nacional e internacional a la Isla. Junto a ellos, estarán en la línea de salida en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria grandes atletas como Pau Capell, Ida Nilsson, Hannes Namberger, Stephanie Case, Hayden Hawks, Henriette Albon, Jonathan Albon, Tom Evans, Josh Wade o Katharina Hartmuth, entre otros.