El Tenerife C, colíder, le hace un set al colista Telde a domicilio

El Tenerife C sigue como colíder del grupo canario de la Tercera RFEF tras imponerse por goleada, a domicilio, frente al colista Telde (2-6). Los blanquiazules lograron adelantarse de forma tempranera y ampliaron diferencias al regreso de vestuarios, sentenciando a la contra durante la segunda mitad pese a los intentos teldenses por recortar diferencias en un día muy gris para la escuadra entrenada por el grancanario Tino Déniz.

La situación se tornó favorable al filial tinerfeño desde el inicio con el gol tempranero de Edu tras un centro desde la derecha. En el ecuador de la primera parte, el propio Edu amplió diferencias con una vaselina tras un mal saque de Ale Medina. Con el 0-2 se llegó al final de una primera parte algo tranquila para los de Rayco García.

Al regreso de los vestuarios, el Telde intentó dar un paso al frente y Said tiró ligeramente desviado en la primera acción. Era una forma de responder ante lo acontecido en la primera parte. Sin embargo, el gol volvió a caer del lado visitante en una contra culminada por Jony cuando habían pasado solo ocho minutos tras la reanudación.

Tuvo que esperar el conjunto grancanario hasta el minuto 55 para que Eliezer cabeceara en el segundo palo un centro de Chiqui de falta lateral que, ahora sí, sirvió para recortar distancias, y diez minutos más tarde, Anthony sacó una enorme volea desde la frontal para hacer el 2-3, lo que dio algo de aire a los locales en el momento justo para intentar sumar puntos.

Aun así, la esperanza del Telde no tardó demasiado en disiparse tras otro contragolpe que finalizó nuevamente Joni, para firmar su doblete particular, a pase de Dailo. A partir de ahí, el choque quedó ya definido para los visitantes.

En el minuto 70, Juliano puso la sentencia con un tiro cruzado en el interior del área; y tras un disparo de Adonay al larguero después de un córner, Amin hizo el definitivo 2-6 golpeando cruzado en otra acción de contraataque cuando ya se alcanzaba el final del partido.

Noticias relacionadas

Con esta derrota, el Telde se mantiene como colista a siete puntos de la salvación, que en este momento lo marca el Herbania. Asimismo, los teldenses ya suman cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria.