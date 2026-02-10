Elías Romero y Carolina Ferrera, la pareja de Oro de la Interinsular

La humildad por bandera. Sin trajes ni relojes de miles de euros, sin París como escenario y sin galas que duran horas interminables. El Balón de Oro canario es otra cosa. Es talento, reconocimiento y sacrificio por tantas tardes de entrenamientos, de fines de semana marcados por partidos que ilusionaban y ratitos en los que tanto los que han sido galardonados como los que no, pasaban horas pensando en esa frase de ¿Y si sí...? Anoche, con el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de fondo, se llevó a cabo la séptima edición del Balón de Oro masculino y la tercera del femenino en un acto marcado por la cercanía, el calor, los amigos más íntimos y aquellos familiares que nunca dejaron de creer ni cuando las cosas no terminaban de salir.

Una gala en la que el delantero de Las Palmas Atlético Elías Romero y la grancanaria Carolina Ferrera, reciente fichaje del FC Barcelona, fueron premiados por una temporada marcada por los logros a nivel individual. Además de ellos, Javier Martínez (Panadería Pulido San Mateo) y Stéphane Serbourdin (UD San Fernando) en el lado masculino y Natalia Herrera (Fundación CD Tenerife) y Anabel Pérez (Peña La Amistad) por el femenino fueron los finalistas en una edición que se celebró por primera vez en Gran Canaria respaldada por el marco del Centenario de la Federación Interinsular de Fútbol.

Los votos para decantar quiénes son los ganadores de cada edición se llevan a cabo a través de entrenadores/as y capitanes/as de los diferentes clubes de Tercera RFEF, que son los responsables de dictar sentencia en una gala que cada año tiene más repercusión. Un acto en el que estuvieron presente personalidades como Ángel Luis Sabroso, Carla Campoamor y José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, quien no dejó pasar la ocasión para poner en valor el fútbol femenino y hacer referencia a la final de la Copa de la Reina, que se va a disputar el próximo 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria.

La Final de la Copa de la Reina

«Queremos llenar el Estadio para la final. Demostrar que los canarios somos unos amantes del fútbol y si logramos llenar las gradas seguro que volveremos a traernos una final», apuntó Arencibia. También Campoamor hizo referencia a la final, pero sobre todo a un fútbol femenino que poco a poco ha ido rompiendo «los techos de cristal» y que se ha empezado a valorar de la manera que merece. «Competir aquí es más complejo que en la Península. Esto es un reconocimiento y una oportunidad para que sigan peleando y luchando. Que esto sirva de empujón para seguir adelante», argumentó la consejera de deportes del consistorio capitalino. Más breve fue Sabroso, viceconsejero de deportes del Gobierno de Canarias. «El fútbol vuelve a hablar con la voz de quien lo contó con emoción. El fútbol canario mueve pasiones», declaró.

Y entre aplausos sinceros, las palabras de agradecimiento de los galardonados y las miradas cómplices entre los nominados, una gala que no se asemeja a la que se lleva a cabo cada mes de septiembre en el el teatro du Châtelet de París, pero que tampoco le hace falta. Porque el Balón de Oro canario es otra cosa. Es sinónimo de pertenencia, un premio a la lucha diaria y un impulso para que no se rindan. Ni los que ya tienen el premio en las vitrinas de casa ni los que todavía no lo han logrado. Un reconocimiento para que sigan siendo constantes porque al igual que en la vida, en el fútbol todo pasa y todo llega. A Carolina Ferrera -única ausente en la gala- le llegó y cumplió uno de sus sueños: jugar en el FC Barcelona femenino.

Y a Elías Romero, que ya se siente un canario más y que espera, con la mayor paciencia del mundo, a que llegue su momento de poder debutar con el primer equipo de la UD Las Palmas. El año pasado hizo méritos, y este curso va por el mismo camino: sus 8 goles le avalan y ya pide paso.