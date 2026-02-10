Un Gran Canaria Arena con siete mil almas en el partido del Guaguas ante el Berlín, el objetivo de su presidente Juan Ruiz

Derribar barreras siempre ha sido el pasatiempo favorito del presidente del Guaguas, Juan Ruiz. Tras conseguir en dos ocasiones, desde la refundación del club en 2020, la clasificación del equipo para la disputa de la fase de grupos de la CEV Champions League, algo que parecía imposible para los clubs españoles, ahora le toca el turno al récord de asistencia de aficionados a un partido de voleibol en España, que en la época dorada del Calvo Sotelo llegó a superar en los partidos europeos los 5.000 fieles.

El objetivo que se ha marcado la entidad grancanaria para su duelo de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, ante el campeón de la Bundesliga, el Berlín, que se disputa el próximo jueves (19.00 horas) en el Gran Canaria Arena, es la de alcanzar entre los seis y los siete mil espectadores, una cifra que no pudo alcanzar por ejemplo el propio Granca en su último encuentro europeo ante La Laguna Tenerife a pesar de ser un derbi canario (5.648 espectadores).

Como motivación para los aficionados que acudan a ver el partido ante el Berlín, el club sorteará cuatro grandes premios entre los que destaca un viaje con el equipo para vivir in situ la Copa del Rey de voleibol en Valencia, por cortesía del Corte Inglés.

Un día histórico y un sueño por cumplir

Juan Ruiz catalogó el partido del jueves como "histórico", recordando que ganar es necesario para "cumplir el sueño del club" de poder vivir una Final a Cuatro en la máxima competición continental, aunque es consciente de que "parece imposible, pero a veces los sueños se hacen realidad en la vida".

Recordó a los presentes el presidente del Guaguas que los germanos son en la actualidad el "16º mejor equipo del mundo" y se mostró convencido de que "vamos a tener la mejor entrada en la historia del club, estamos seguro de eso y sabemos que si logramos concentrar en la cancha a seis o siete mil personas, nuestros jugadores van a volar". "Puede ser un gran día, que además es especial para mí -es el día de su cumpleaños-", agregó.

Diez mil motivos para pasar de fase

Superar la fase de grupos le reportaría al Guaguas un premio económico de diez mil euros y en caso de no lograrlo, sería de cinco mil euros".

Para conseguir concentrar en el Arena una cantidad de aficionados que rebasaría el récord de asistencia a un partido de voleibol en España que "sobrepasa por poco los cinco mil aficionados, tanto en el CID como en Palma de Mallorca se consiguió en varias ocasiones", según el presidente del Guaguas. "Llevamos trabajando cuatro semanas trabajando para que los jugadores sientan que sus dirigentes se han matado para que el jueves el Arena luzca y esté impresionante para vivir un partido maravilloso en el que le vamos a ganar a los alemanes por 3-0 o 3-1, aunque yo prefiero 3-0 para no sufrir (risas)", explicó Ruiz.

"El club ha entregado entradas al RC Náutico de Gran Canaria, al Club de Golf Bandama, al CN Las Palmas, al Club Victoria, a la FIFLP, a todos los clubes de voleibol de la Isla y de otros deportes, a la Federación Canaria de Voleibol, ..., para lograr cumplir con ese objetivo", relató el presidente.

Juantorena advierte de la complejidad del Berlín

Por su parte, Osmany Juantorena, agradeció el esfuerzo del club por intentar arropar a los jugadores con una gran presencia de público en las gradas, recordando que "los aficionados nos ayudan a tener más agresividad en la pista para afrontar el partido, es una cosa muy bonita, la verdad es que este pabellón es muy grande, va a ser histórico y es un juego importante para nosotros, estamos preparados para afrontarlo, pero va a ser difícil, son un buen equipo y los dos sabemos lo que nos estamos jugando, estamos en nuestra casa, estamos vivos, seguimos soñando y no hay nada más bonito que eso". "Si al final no podemos conseguir la victoria, tenemos que ser deportivos y reconocer la bravura del otro equipo y darles la mano, aunque espero que no sea lo que va a pasar el jueves", agregó.

Bruno y Walla dan las claves para ganar

Para Nico Bruno, el jueves ante el Berlín para tener opciones de ganar y que no se repita la derrota de la primera vuelta, reconoció el receptor argentino que "no fue nuestro mejor partido, con la acumulación de partidos que llevábamos en aquel momento, además del viaje, físicamente no llegamos en la mejor manera, ellos contaban con el plus de ejercer de locales, hicieron las cosas mejor y no aprovechamos las chances que tuvimos en el segundo set y la competencia a este nivel te lo hace pagar caro y nos terminaron ganando bien". "Acá el partido tiene que ser distinto, tenemos que mantener nuestro juego de rotación, presionar con el saque, que allá no les pudimos hacer mucho daño y cuando tengamos las oportunidades, cerrarlas y que caigan de nuestro lado, porque va a ser un partido durísimo, porque los dos equipos nos estamos jugando el pase a la siguiente fase, así que es una final, porque ellos con el triunfo ya sellan el pase, y nosotros necesitamos dos triunfos", analizó el albiceleste.

En cuanto a la importancia de estar acertados en el saque para tener opciones de victoria en la Champions, Walla Bezerra, admitió que en la Champions "para jugar contra este tipo de equipos tan buenos, estás obligado a sacar bien, para poder tener opciones para empezar con buen pie el partido".

Juan Ruiz se ve en la 'Final a Cuatro'

A pesar de que el equipo tendría también la opción de pelear por la CEV Cup en caso de terminar terceros de grupo, Juan Ruiz no quiso ni plantearse esa opción, afirmando que "tenemos esa posibilidad, pero sigo soñando que íbamos a pasar, de hecho puedo decirles que he soñado hace un par de meses que jugábamos ante un equipo italiano y que nos metíamos en la final, así que según mi sueño, en la próxima eliminatoria nos va a tocar un equipo italiano, le ganamos, lo que es bastante difícil, pero que terminamos jugando la Final a Cuatro". "Los sueños, sueños son", afirmó el presidente amarillo con una sonrisa.